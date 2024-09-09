«Как селедки в бочке»: студенты УрФУ обратились к мэру из-за давки в автобусах. Фото

Студенты УрФУ в Екатеринбурге обратились к мэру из-за нехватки автобусов

09 сентября 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Студенты просят добавить автобусы Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге студенты Уральского федерального университета (УрФУ), живущие в общежитиях Новокольцовского микрорайона, отправили мэру Алексею Орлову письмо из-за давки в автобусах до университета и общежития. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Попросим [в письме], чтобы запустили больше автобусов №56, 65, 66 для студентов, а то это нереально! Едем, как селедки [в бочке], девочке стало плохо! В автобусе духота», — пишут возмущенные студенты в чатах кампуса. Для того, чтобы привлечь внимание к проблеме, инициативная группа направила письмо Орлову через организацию «Союз студентов УрФУ», в котором попросили сократить интервалы движения по маршруту и добавить автобусы. Тем временем, в чатах кампуса начали распространяться фотографии из переполненного транспорта, на снимках видно, что окна запотели из-за большого количества людей. При этом, основная масса пассажиров — студенты. Ранее URA.RU рассказывало о сложностях с транспортом до Новокольцовского, тогда учащиеся планировали создать петицию и собрать подписи. Одна из участниц чата представилась матерью первокурсника и заявила, что обратилась к губернатору Свердловской области. Читатель URA.RU Читатель URA.RU Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге студенты Уральского федерального университета (УрФУ), живущие в общежитиях Новокольцовского микрорайона, отправили мэру Алексею Орлову письмо из-за давки в автобусах до университета и общежития. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Попросим [в письме], чтобы запустили больше автобусов №56, 65, 66 для студентов, а то это нереально! Едем, как селедки [в бочке], девочке стало плохо! В автобусе духота», — пишут возмущенные студенты в чатах кампуса. Для того, чтобы привлечь внимание к проблеме, инициативная группа направила письмо Орлову через организацию «Союз студентов УрФУ», в котором попросили сократить интервалы движения по маршруту и добавить автобусы. Тем временем, в чатах кампуса начали распространяться фотографии из переполненного транспорта, на снимках видно, что окна запотели из-за большого количества людей. При этом, основная масса пассажиров — студенты. Ранее URA.RU рассказывало о сложностях с транспортом до Новокольцовского, тогда учащиеся планировали создать петицию и собрать подписи. Одна из участниц чата представилась матерью первокурсника и заявила, что обратилась к губернатору Свердловской области.