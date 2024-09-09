Супруга форварда челябинского «Металлурга» обвинила его в изменах и зависимостях

Нападающий «Металлурга» разводится с супругой по обоюдному согласию Фото: Илья Московец © URA.RU

Экс-супруга нападающего хоккейной команды «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область) Даниила Вовченко Яна пожаловалась в социальных сетях на измены и обман со стороны мужа. Женщина также указала на зависимости хоккеиста.

«Человек, с которым я прожила четыре года, решил, что все наше совместное имущество принадлежит только ему. Я не имею права ни на что, несмотря на то что мы зарабатывали вместе. Мужчины будут изменять: проводить первую брачную ночь с проституткой с вашим именем, зажиматься по кальянным в туалетах, употреблять, пить», — поделилась бывшая жена Вовченко в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ)

Яна Вовченко отметила, что общая стоимость совместного имущества достигает нескольких десятков миллионов рублей. Среди всего — дом, построенный на совместные деньги и две собаки. Недвижимость, как уверяет женщина, оказалась оформлена на мать хоккеиста.

Кроме того, Вовченко-Александрова обвинила форварда в связях со своими клиентками и лучшими подругами. На измены она указала и в своем отзыве на иск о расторжении брака. Заявление на развод подал супруг. В документе хоккеист указал, что причиной распада семьи стал отказ жены переезжать в Магнитогорск.

Даниил Вовченко, ставший обладателем кубка Гагарина в составе «Металлурга», переехал в Челябинскую область в декабре 2023 года. До перехода в магнитогорскую команду семья проживала в Череповце, где Вовченко начал свою карьеру, а у жены находится бизнес.