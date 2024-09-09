В Европе возник дефицит рыбы из-за антироссийских санкций

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В Германии ожидается дефицит рыбы из-за санкции против России
В Германии ожидается дефицит рыбы из-за санкции против России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Европе возникли проблемы с морепродуктами из-за ввода санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Американская Whittier Seafood, специализирующаяся на рыбном промысле на Аляске, близка к банкротству», — говорится в материале издания. Компания обеспечивала поставки краба, который был выловлен в водах России. В это же время в Великобритании наблюдается рост цен на традиционные блюда фиш-энд-чипс, а в Германии ожидают дефицит минтая.

Отмечается, что в России проблем с рыбной продукцией не наблюдается. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что за последний год поставки в Китай увеличились на одну треть. В планах изучение биологических ресурсов в 17 странах.

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В Европе возникли проблемы с морепродуктами из-за ввода санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости. «Американская Whittier Seafood, специализирующаяся на рыбном промысле на Аляске, близка к банкротству», — говорится в материале издания. Компания обеспечивала поставки краба, который был выловлен в водах России. В это же время в Великобритании наблюдается рост цен на традиционные блюда фиш-энд-чипс, а в Германии ожидают дефицит минтая. Отмечается, что в России проблем с рыбной продукцией не наблюдается. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что за последний год поставки в Китай увеличились на одну треть. В планах изучение биологических ресурсов в 17 странах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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