В Европе возник дефицит рыбы из-за антироссийских санкций

В Европе возникли проблемы с морепродуктами из-за ввода санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.
«Американская Whittier Seafood, специализирующаяся на рыбном промысле на Аляске, близка к банкротству», — говорится в материале издания. Компания обеспечивала поставки краба, который был выловлен в водах России. В это же время в Великобритании наблюдается рост цен на традиционные блюда фиш-энд-чипс, а в Германии ожидают дефицит минтая.
Отмечается, что в России проблем с рыбной продукцией не наблюдается. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что за последний год поставки в Китай увеличились на одну треть. В планах изучение биологических ресурсов в 17 странах.
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