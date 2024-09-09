Челябинцы на бьюти-услуги потратили на миллиард рублей больше, чем в 2023 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Годовая выручка челябинских мастеров в 2024 году составила больше на 1216 млрд рублей
Годовая выручка челябинских мастеров в 2024 году составила больше на 1216 млрд рублей Фото:

В Челябинске летом 2024 года по сравнению с 2023 спрос на маникюр, прическу и макияж вырос на 21%. Челябинцы сделали больше на 708 миллионов заказов. Их годовая выручка при этом составила больше на миллиард 216 миллионов рублей.

«Спрос челябинцев на бьюти-услуги летом 2024 года по сравнению с летом 2023 года вырос почти на четверть (+21%). В общем объеме заказов на платформе доля бьюти-услуг составляет 21% — это 708 млн заказов с годовой выручкой миллиард 216 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе.

В целом по России на одного мастера бьюти-услуг приходится 54 заказа в месяц, а средняя стоимость одного заказа по РФ составляет 2 тысячи 466 рублей. При этом 33% заказов варьируются по стоимости от тысячи до двух тысяч рублей. В то же время среднемесячная выручка мастеров в категории «Красота и здоровье» составляет порядка 72 тысяч рублей.

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В Челябинске летом 2024 года по сравнению с 2023 спрос на маникюр, прическу и макияж вырос на 21%. Челябинцы сделали больше на 708 миллионов заказов. Их годовая выручка при этом составила больше на миллиард 216 миллионов рублей. «Спрос челябинцев на бьюти-услуги летом 2024 года по сравнению с летом 2023 года вырос почти на четверть (+21%). В общем объеме заказов на платформе доля бьюти-услуг составляет 21% — это 708 млн заказов с годовой выручкой миллиард 216 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе. В целом по России на одного мастера бьюти-услуг приходится 54 заказа в месяц, а средняя стоимость одного заказа по РФ составляет 2 тысячи 466 рублей. При этом 33% заказов варьируются по стоимости от тысячи до двух тысяч рублей. В то же время среднемесячная выручка мастеров в категории «Красота и здоровье» составляет порядка 72 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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