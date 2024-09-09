Якушев — URA.RU: мы оценили возможности ЕР перед выборами в Госдуму-2026

Врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев рассказал URA.RU, какие механизмы партия настроила во время кампании 2024 года перед масштабными выборами в Госдуму в 2026 году. Заявление он сделал на пресс-конференции ТАСС, посвященной итогам единого дня голосования.
«Мы посмотрели все наши возможности, все наши ресурсы. Еще раз сделали оценку работы наших реготделений. Мы ещё раз проанализировали работу наших институтов. Почти во всех регионах у нас работают штабы общественной поддержки партии. В активной фазе мы также проверяем, насколько эта инфраструктура развилась в субъектах РФ, а где нужно ещё поработать. Где-то штабы работают в зеленой зоне, где-то в желтой зоне, где-то в красной. Естественно, сделаем выводы для того, чтобы развить эти институты в течение оставшихся двух лет, чтобы к единому дню голосования в 2026 году подойти с более подготовленной и развитой инфраструктурой», — рассказал Якушев агентству.
Во время конференции врио секретаря Генсовета также поделился результатами выборов в законодательные собрания 13-ти регионов. Партия улучшила свои показатели в сравнении с 2019 годом. Если тогда ЕР в общей сложности получила 66% (436 из 659 мандатов), то сегодня — 82% (545 из 659).
Отдельно Якушев отметил итоги выборов в сложных для партии регионах — республике Марий Эл и Хабаровском крае. В 2019 году партия получила в Марий Эл 33 мандата из 52, а в этом — 48. На прошлых выборах в Хабаровском крае ЕР взяла всего два мандата, а в этом — 28.
«Это наиболее показательный результат. Он показывает, что политическая поляна в этих регионах поменялась», — отметил Якушев.
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