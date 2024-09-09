Ученые нашли ягоду, которая спасет от смертельной болезни

Виноград может помочь людям с болезнью Альцгеймера за счет содержащихся в нем полезных веществ. Об этом сообщает Центр деловой информации Псковской области.
«Два основных типа антиоксидантов в винограде — ресвератрол и кверцетин — нейтрализуют воздействие свободных радикалов, которые могут нанести существенный вред организму. Кроме того, ресвератрол помогает пациентам с болезнью Альцгеймера», — пишет ЦДИ Псковской области, ссылаясь на исследования ученых.
Виноград улучшает состояние головного мозга и когнитивных способностей человека, пишет издание со ссылкой на исследования ученых. Также употребление в пищу этого продукта помогает повысить уровень оксида азота в крови, что позволяет снизить вероятность сердечных приступов. По результатам эксперимента, употребление трех порций (одна порция — 32 ягоды) винограда в неделю способно предотвратить развитие сахарного диабета, отмечает ЦДИ Псковской области.
Ранее ученые выяснили, что ресвератрол, содержащийся в некоторых продуктах питания, способен замедлять старение и предотвращать развитие рака. В этот список попали красное вино, виноград, арахис, черника, какао и темный шоколад.
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