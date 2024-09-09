Ученые нашли ягоду, которая спасет от смертельной болезни

ЦДИ: виноград может спасти от болезни Альцгеймера
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Пресс-конференция в кофейне Duo. Екатеринбург , виноград
Употребление трех порций винограда в неделю способно предотвратить развитие сахарного диабета Фото:

Виноград может помочь людям с болезнью Альцгеймера за счет содержащихся в нем полезных веществ. Об этом сообщает Центр деловой информации Псковской области.

«Два основных типа антиоксидантов в винограде — ресвератрол и кверцетин — нейтрализуют воздействие свободных радикалов, которые могут нанести существенный вред организму. Кроме того, ресвератрол помогает пациентам с болезнью Альцгеймера», — пишет ЦДИ Псковской области, ссылаясь на исследования ученых.

Виноград улучшает состояние головного мозга и когнитивных способностей человека, пишет издание со ссылкой на исследования ученых. Также употребление в пищу этого продукта помогает повысить уровень оксида азота в крови, что позволяет снизить вероятность сердечных приступов. По результатам эксперимента, употребление трех порций (одна порция — 32 ягоды) винограда в неделю способно предотвратить развитие сахарного диабета, отмечает ЦДИ Псковской области.

Ранее ученые выяснили, что ресвератрол, содержащийся в некоторых продуктах питания, способен замедлять старение и предотвращать развитие рака. В этот список попали красное вино, виноград, арахис, черника, какао и темный шоколад.

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Виноград может помочь людям с болезнью Альцгеймера за счет содержащихся в нем полезных веществ. Об этом сообщает Центр деловой информации Псковской области. «Два основных типа антиоксидантов в винограде — ресвератрол и кверцетин — нейтрализуют воздействие свободных радикалов, которые могут нанести существенный вред организму. Кроме того, ресвератрол помогает пациентам с болезнью Альцгеймера», — пишет ЦДИ Псковской области, ссылаясь на исследования ученых. Виноград улучшает состояние головного мозга и когнитивных способностей человека, пишет издание со ссылкой на исследования ученых. Также употребление в пищу этого продукта помогает повысить уровень оксида азота в крови, что позволяет снизить вероятность сердечных приступов. По результатам эксперимента, употребление трех порций (одна порция — 32 ягоды) винограда в неделю способно предотвратить развитие сахарного диабета, отмечает ЦДИ Псковской области. Ранее ученые выяснили, что ресвератрол, содержащийся в некоторых продуктах питания, способен замедлять старение и предотвращать развитие рака. В этот список попали красное вино, виноград, арахис, черника, какао и темный шоколад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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