Ресвератрол, содержащийся в некоторых продуктах питания, способен замедлять процессы старения и предотвращать развитие рака. В список продуктов, богатых ресвератролом, входят красное вино, виноград, арахис, черника, какао и темный шоколад. Употребление этих продуктов может способствовать улучшению общего состояния здоровья и замедлению процессов старения. URA.RU расскажет подробнее о веществе — в материале.
Что такое ресвератрол?
Ресвератрол — это вещество, которое играет важную роль в поддержании различных функций организма и общего самочувствия. Это соединение в основном находится в красном винограде. Об этом сообщил журнал VOGUE.
В ходе лабораторных исследований было обнаружено, что ресвератрол эффективно регулирует метаболизм глюкозы и жиров в печени. Это может иметь позитивные последствия для здоровья человека.
Преимущества ресвератрола
Основное преимущество ресвератрола заключается в его антиоксидантных свойствах, которые помогают бороться со свободными радикалами, способствующими старению клеток. Ресвератрол, будь то в форме добавок или содержащийся в пище, способствует снижению окислительного стресса, уменьшает кровяное давление и увеличивает продолжительность жизни кожных клеток, а также стимулирует выработку коллагена. Кроме того, он регулирует метаболизм печени, что критически важно для поддержания энергетического баланса организма.
При местном применении в ночных кремах ресвератрол усиливает производство коллагена и снижает уровень активных форм кислорода в коже. Это способствует улучшению ее эластичности, утолщению и выравниванию, а также способствует заживлению шрамов и следов. Доктор Глик из Нью-Йоркской дерматологической группы подчеркивает, что благодаря этим свойствам ресвератрол является ценным компонентом в продуктах по уходу за кожей.
Продукты с ресвератролом
- какао;
- черника;
- малина;
- арахис;
- фисташки;
- виноград;
- вино;
- темный шоколад.
Исследования указывают на то, что регулярное употребление продуктов, богатых ресвератролом, может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Однако, несмотря на привлекательность такого списка продуктов, следует учитывать некоторые научные неопределенности. Например, хотя кожура черного винограда содержит высокие концентрации ресвератрола, получить достаточное количество этого вещества исключительно из пищи может быть сложно. В таких случаях может потребоваться прием добавок.
Добавки ресвератрола
Для достижения заметных преимуществ от ресвератрола необходимо потреблять его в дозах, превышающих 150 мг в день. Биолог Синклер указывает, что это эквивалентно потреблению от ста до тысячи бокалов красного вина ежедневно, чтобы соответствовать дозам, эффективным в экспериментах на мышах. В связи с этим для увеличения потребления ресвератрола рекомендуется принимать пищевые добавки перед едой в течение 30-дневного цикла лечения.
Ресвератрол известен своими омолаживающими свойствами, помогая бороться с фотостарением и угревой сыпью. В отличие от ретинола, который также используется для сглаживания мелких морщин, ресвератрол действует более мягко и обеспечивает лучшее увлажнение кожи. Это делает его предпочтительным выбором для тех, кто ищет нежные средства по уходу за кожей.
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