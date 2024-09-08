Лидер фракции «Единая Россия» в екатеринбургской думе Алексей Вихарев совместно с общественниками отправил очередную партию помощи в подшефный Свердловской области поселок Тельманово в ДНР. В этот раз в фуре — саженцы, бытовые наборы и техника. Следом отправятся активисты Волонтерского центра депутата, они займутся восстановлением парка в поселке, а также благоустроят береговую линию пруда «Мокрая Каранка».
«Отправляем „Добровольческий десант“ в подшефную территорию Свердловской области — Тельманово. Вместе со свердловскими общественниками выделил необходимое финансирование. В этот раз поедет больше 15 активистов моего Волонтерского центра. По опыту прошлого десанта могу сказать точно — это полезно для ребят!», — рассказал в своем telegram-канале Алексей Вихарев.
Волонтеры уехали в подшефный поселок вместе со спасателями и общественниками в рамках проекта «Добровольческий десант». Это уже вторая миссия программы. Вихарев в этот раз профинансировал проезд, проживание, питание, обучение волонтеров. Ушло на это порядка миллиона рублей. «Программа обмена опытом между свердловскими и донецкими волонтерами „Добровольческий десант“ реализуется при поддержке правительства региона и депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева. Ребята приезжают в подшефные области территории — знакомятся с местными волонтерами, проходят различные тренинги, а потом вместе благоустраивают объекты», — подчеркнула глава центра Юлия Дворянинова.
В июле волонтеры центра Вихарева облагородили в Тельманово родник «Богатырь» и «Аллею Дружбы», заложенную в честь 90-летия Свердловской области. Также они покрасили детские площадки, установили скамейки и урны, убрали заросли кустарников.
Всего с начала спецоперации Вихарев в поддержку российских бойцов вложил более 70 миллионов рублей из собственных средств. Он закупил и направил в зону боевых действий спецоборудование и гуманитарную помощь.
Алексей Вихарев отправил в поселок ДНР очередную партию гуманитарной помощи
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Лидер фракции «Единая Россия» в екатеринбургской думе Алексей Вихарев совместно с общественниками отправил очередную партию помощи в подшефный Свердловской области поселок Тельманово в ДНР. В этот раз в фуре — саженцы, бытовые наборы и техника. Следом отправятся активисты Волонтерского центра депутата, они займутся восстановлением парка в поселке, а также благоустроят береговую линию пруда «Мокрая Каранка». «Отправляем „Добровольческий десант“ в подшефную территорию Свердловской области — Тельманово. Вместе со свердловскими общественниками выделил необходимое финансирование. В этот раз поедет больше 15 активистов моего Волонтерского центра. По опыту прошлого десанта могу сказать точно — это полезно для ребят!», — рассказал в своем telegram-канале Алексей Вихарев. Волонтеры уехали в подшефный поселок вместе со спасателями и общественниками в рамках проекта «Добровольческий десант». Это уже вторая миссия программы. Вихарев в этот раз профинансировал проезд, проживание, питание, обучение волонтеров. Ушло на это порядка миллиона рублей. «Программа обмена опытом между свердловскими и донецкими волонтерами „Добровольческий десант“ реализуется при поддержке правительства региона и депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева. Ребята приезжают в подшефные области территории — знакомятся с местными волонтерами, проходят различные тренинги, а потом вместе благоустраивают объекты», — подчеркнула глава центра Юлия Дворянинова. В июле волонтеры центра Вихарева облагородили в Тельманово родник «Богатырь» и «Аллею Дружбы», заложенную в честь 90-летия Свердловской области. Также они покрасили детские площадки, установили скамейки и урны, убрали заросли кустарников. Всего с начала спецоперации Вихарев в поддержку российских бойцов вложил более 70 миллионов рублей из собственных средств. Он закупил и направил в зону боевых действий спецоборудование и гуманитарную помощь.