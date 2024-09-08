Депутат Вихарев помогает восстанавливать подшефные города в ЛДНР. Фото

09 сентября 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Летом волонтеры Алексея Вихарева провели в Тельманово субботник, заменили скамейки и урны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лидер фракции «Единая Россия» в екатеринбургской думе Алексей Вихарев совместно с общественниками отправил очередную партию помощи в подшефный Свердловской области поселок Тельманово в ДНР. В этот раз в фуре — саженцы, бытовые наборы и техника. Следом отправятся активисты Волонтерского центра депутата, они займутся восстановлением парка в поселке, а также благоустроят береговую линию пруда «Мокрая Каранка». «Отправляем „Добровольческий десант“ в подшефную территорию Свердловской области — Тельманово. Вместе со свердловскими общественниками выделил необходимое финансирование. В этот раз поедет больше 15 активистов моего Волонтерского центра. По опыту прошлого десанта могу сказать точно — это полезно для ребят!», — рассказал в своем telegram-канале Алексей Вихарев. Волонтеры уехали в подшефный поселок вместе со спасателями и общественниками в рамках проекта «Добровольческий десант». Это уже вторая миссия программы. Вихарев в этот раз профинансировал проезд, проживание, питание, обучение волонтеров. Ушло на это порядка миллиона рублей. «Программа обмена опытом между свердловскими и донецкими волонтерами „Добровольческий десант“ реализуется при поддержке правительства региона и депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева. Ребята приезжают в подшефные области территории — знакомятся с местными волонтерами, проходят различные тренинги, а потом вместе благоустраивают объекты», — подчеркнула глава центра Юлия Дворянинова. В июле волонтеры центра Вихарева облагородили в Тельманово родник «Богатырь» и «Аллею Дружбы», заложенную в честь 90-летия Свердловской области. Также они покрасили детские площадки, установили скамейки и урны, убрали заросли кустарников. Всего с начала спецоперации Вихарев в поддержку российских бойцов вложил более 70 миллионов рублей из собственных средств. Он закупил и направил в зону боевых действий спецоборудование и гуманитарную помощь. Алексей Вихарев отправил в поселок ДНР очередную партию гуманитарной помощи Фото: telegram-канал Алексея Вихарева Восстанавливать Тельманово поехали 15 волонтеров центра Вихарева Фото: telegram-канал Алексея Вихарева Алексей Вихарев оплатил проезд, проживание, питание и обучение волонтеров, работающих в ДНР Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева Активисты из Екатеринбурга помогут в озеленении парка поселка Тельманово Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева Алексей Вихарев с начала СВО оказывает поддержку российским военным и мирным жителям Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер фракции «Единая Россия» в екатеринбургской думе Алексей Вихарев совместно с общественниками отправил очередную партию помощи в подшефный Свердловской области поселок Тельманово в ДНР. В этот раз в фуре — саженцы, бытовые наборы и техника. Следом отправятся активисты Волонтерского центра депутата, они займутся восстановлением парка в поселке, а также благоустроят береговую линию пруда «Мокрая Каранка». «Отправляем „Добровольческий десант“ в подшефную территорию Свердловской области — Тельманово. Вместе со свердловскими общественниками выделил необходимое финансирование. В этот раз поедет больше 15 активистов моего Волонтерского центра. По опыту прошлого десанта могу сказать точно — это полезно для ребят!», — рассказал в своем telegram-канале Алексей Вихарев. Волонтеры уехали в подшефный поселок вместе со спасателями и общественниками в рамках проекта «Добровольческий десант». Это уже вторая миссия программы. Вихарев в этот раз профинансировал проезд, проживание, питание, обучение волонтеров. Ушло на это порядка миллиона рублей. «Программа обмена опытом между свердловскими и донецкими волонтерами „Добровольческий десант“ реализуется при поддержке правительства региона и депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева. Ребята приезжают в подшефные области территории — знакомятся с местными волонтерами, проходят различные тренинги, а потом вместе благоустраивают объекты», — подчеркнула глава центра Юлия Дворянинова. В июле волонтеры центра Вихарева облагородили в Тельманово родник «Богатырь» и «Аллею Дружбы», заложенную в честь 90-летия Свердловской области. Также они покрасили детские площадки, установили скамейки и урны, убрали заросли кустарников. Всего с начала спецоперации Вихарев в поддержку российских бойцов вложил более 70 миллионов рублей из собственных средств. Он закупил и направил в зону боевых действий спецоборудование и гуманитарную помощь.