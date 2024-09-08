08 сентября 2024

В ХМАО при пожаре в жилом доме погибли два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Два жителя Кондинского района погибли при пожаре в жилом доме
Два жителя Кондинского района погибли при пожаре в жилом доме Фото:

В селе Леуши Кондинского района ХМАО загорелся жилой двухквартирный дом. При пожаре погибли два мужчины, сообщил «Центроспас-Югория».

«Пожарные выезжали на ул. Волгоградская с. Леуши по сообщению о возгорании одноэтажного, двухквартирного жилого дома. На пожаре погибли: мужчина 1961 года рождения, мужчина 1962 года рождения», — указано в публикации «Центроспаса» на официальном сайте.

Пожар, по свидетельству огнеборцев, случился из-за неосторожности при курении. Огонь повредил более 70 квадратных метров жилья. 

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) при пожаре в вагончике-бытовке погиб мужчина. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

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В селе Леуши Кондинского района ХМАО загорелся жилой двухквартирный дом. При пожаре погибли два мужчины, сообщил «Центроспас-Югория». «Пожарные выезжали на ул. Волгоградская с. Леуши по сообщению о возгорании одноэтажного, двухквартирного жилого дома. На пожаре погибли: мужчина 1961 года рождения, мужчина 1962 года рождения», — указано в публикации «Центроспаса» на официальном сайте. Пожар, по свидетельству огнеборцев, случился из-за неосторожности при курении. Огонь повредил более 70 квадратных метров жилья.  Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) при пожаре в вагончике-бытовке погиб мужчина. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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