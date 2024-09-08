В ХМАО при пожаре в жилом доме погибли два человека

В селе Леуши Кондинского района ХМАО загорелся жилой двухквартирный дом. При пожаре погибли два мужчины, сообщил «Центроспас-Югория».
«Пожарные выезжали на ул. Волгоградская с. Леуши по сообщению о возгорании одноэтажного, двухквартирного жилого дома. На пожаре погибли: мужчина 1961 года рождения, мужчина 1962 года рождения», — указано в публикации «Центроспаса» на официальном сайте.
Пожар, по свидетельству огнеборцев, случился из-за неосторожности при курении. Огонь повредил более 70 квадратных метров жилья.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) при пожаре в вагончике-бытовке погиб мужчина. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!