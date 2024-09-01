В ХМАО при пожаре в бытовке погиб человек

В Нижневартовске (ХМАО) при пожаре в вагончике-бытовке погиб мужчина. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили URA.RU в 5-м пожарно-спасательном отряде МЧС РФ Нижневартовска.
«При разборе завалов после пожара в вагончике-бытовке было обнаружено тело погибшего. Установлена личность погибшего, причины пожара будет определять дознаватель», — сообщили корреспонденту пожарные.
Пожар произошел ночью в Юго-западном промышленном районе Нижневартовска. На территории предприятия загорелся вагончик и автомобиль «Toyota Avensis». На момент прибытия пожарных бытовка была полностью охвачена огнем.
Ранее URA.RU писало, что во время пожара в дачном кооперативе Лангепаса (ХМАО) погиб человек. Огонь распространился почти на 300 квадратных метров, уничтожил несколько построек и автомобили.
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