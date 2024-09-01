01 сентября 2024
31 августа 2024

В ХМАО при пожаре в бытовке погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске при пожаре погиб мужчина
В Нижневартовске при пожаре погиб мужчина Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) при пожаре в вагончике-бытовке погиб мужчина. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили URA.RU в 5-м пожарно-спасательном отряде МЧС РФ Нижневартовска.

«При разборе завалов после пожара в вагончике-бытовке было обнаружено тело погибшего. Установлена личность погибшего, причины пожара будет определять дознаватель», — сообщили корреспонденту пожарные.

Пожар произошел ночью в Юго-западном промышленном районе Нижневартовска. На территории предприятия загорелся вагончик и автомобиль «Toyota Avensis». На момент прибытия пожарных бытовка была полностью охвачена огнем.

 Ранее URA.RU писало, что во время пожара в дачном кооперативе Лангепаса (ХМАО) погиб человек. Огонь распространился почти на 300 квадратных метров, уничтожил несколько построек и автомобили.

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В Нижневартовске (ХМАО) при пожаре в вагончике-бытовке погиб мужчина. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили URA.RU в 5-м пожарно-спасательном отряде МЧС РФ Нижневартовска. «При разборе завалов после пожара в вагончике-бытовке было обнаружено тело погибшего. Установлена личность погибшего, причины пожара будет определять дознаватель», — сообщили корреспонденту пожарные. Пожар произошел ночью в Юго-западном промышленном районе Нижневартовска. На территории предприятия загорелся вагончик и автомобиль «Toyota Avensis». На момент прибытия пожарных бытовка была полностью охвачена огнем.  Ранее URA.RU писало, что во время пожара в дачном кооперативе Лангепаса (ХМАО) погиб человек. Огонь распространился почти на 300 квадратных метров, уничтожил несколько построек и автомобили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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