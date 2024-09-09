Челябинец выиграл 29 миллионов рублей

Билет житель Челябинской области купил за 300 рублей в "Рапидо"
Челябинец приобрел билет за 300 рублей и выиграл 29 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«В Челябинской области участник лотереи выиграл суперприз в размере 29 млн 118 тысяч 705 рублей. Билет купил в „Рапидо“», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».
Победителя ожидают в Москве для вручения выигрыша. Пока его личность не уточняется.
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