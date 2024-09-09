Челябинец выиграл 29 миллионов рублей

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Билет житель Челябинской области купил за 300 рублей в "Рапидо"
Билет житель Челябинской области купил за 300 рублей в "Рапидо" Фото:

Челябинец приобрел билет за 300 рублей и выиграл 29 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«В Челябинской области участник лотереи выиграл суперприз в размере 29 млн 118 тысяч 705 рублей. Билет купил в „Рапидо“», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

Победителя ожидают в Москве для вручения выигрыша. Пока его личность не уточняется.

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Челябинец приобрел билет за 300 рублей и выиграл 29 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «В Челябинской области участник лотереи выиграл суперприз в размере 29 млн 118 тысяч 705 рублей. Билет купил в „Рапидо“», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Победителя ожидают в Москве для вручения выигрыша. Пока его личность не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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