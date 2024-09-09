«Не отмахиваемся ни от каких планов»: Песков прокомментировал мирный план Шольца

В Кремле знают, что ведется подготовка плана Шольца, заявил Песков
О мирном плане канцлера Германии Олафа Шольца в Кремле знают только из сми. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уточнив, что от предложений в Кремле «не отмахиваются».
«Мы знаем не более того, что сообщили СМИ, что подготовка некоего плана ведется. Но мы не знаем деталей. Мы не отмахиваемся заранее ни от каких планов», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
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