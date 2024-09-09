«Не отмахиваемся ни от каких планов»: Песков прокомментировал мирный план Шольца

Песков: в Кремле не знают о мирном плане Шольца
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
В Кремле знают, что ведется подготовка плана Шольца, заявил Песков Фото:

О мирном плане канцлера Германии Олафа Шольца в Кремле знают только из сми. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уточнив, что от предложений в Кремле «не отмахиваются».

«Мы знаем не более того, что сообщили СМИ, что подготовка некоего плана ведется. Но мы не знаем деталей. Мы не отмахиваемся заранее ни от каких планов», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

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О мирном плане канцлера Германии Олафа Шольца в Кремле знают только из сми. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уточнив, что от предложений в Кремле «не отмахиваются». «Мы знаем не более того, что сообщили СМИ, что подготовка некоего плана ведется. Но мы не знаем деталей. Мы не отмахиваемся заранее ни от каких планов», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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