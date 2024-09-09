В Челябинске суд решил возобновить уголовное дело об утраченном элитном курорте

09 сентября 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Суд признал незаконным отказ от расследования уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске Центральный районный суд принял решение о незаконности прекращения расследования фактов об утрате владельцем Александром Мицуковым элитного курорта на Увильдах. Как 9 сентября URA.RU рассказал адвокат Константин Акулич, дело уже закрывали трижды. «Суд признал незаконным решение органов следствия, прекративших расследование дела об утрате моим подзащитным санатория „Увильды“ на одноименном озере. 29 июля 2024 года расследование было остановлено в третий раз», — заявил URA.RU Акулич. Предметом расследования стала утрата контроля над компанией «Южуралпродукт». У Мицукова до октября 2014 года была доля в 70%, у супруги Инги Майер — 30%. Однако на основании якобы написанного Мицуковым заявления он перестал быть учредителем. Несколько экспертиз признали монтаж документа, однако другие в этом не уверены. В действиях против себя Мицуков заподозрил экс-супругу. Однако тот факт, что до 2020 года бизнес-партнеры были женаты, стал поводом всякий раз прекращать уголовное производство. Активы следователи признали общим имуществом супругов. Дело возбудили 21 января 2021 года. В первый раз его прекратили в мае 2021 года, затем — 1 сентября 2022 года, в третий раз — 29 июля 2024 года. Дело прекратили, когда, когда в июле областной суд начал разбираться в обстоятельствах иска, поданного Мицуковым к Минфину РФ. Предприниматель потребовал выплатить ему в качестве компенсации полмиллиарда рублей. Бизнесмен посчитал, что потерял много денег, пока санаторий находился в распоряжении других лиц. «Почему если никто ни у кого не украл, почему все там в руках, а у меня ничего нет. Более того: они уничтожили документы с моими результатами работы за три года. Создали искусственные долги и теперь по ним взыскивают с меня последнее имущество. В ноябре истекает 10-летний срок привлечения к уголовной ответственности: отказ следствия, скорей всего, будет основан теперь на этом», — отметил URA.RU Мицуков. В мае налоговые органы на основании решения областного суда восстановили права Мицукова в «Южуралпродукте», однако в сентябре стало известно, что арбитраж снова их Мицукова лишил. Причем требования Мицукова лишить Майер статуса учредители успеха не имели: арбитражный суд этого делать не стал. Бывшая супруга настаивает на утрате бизнесменом корпоративных прав, будучи согласной сохранить за ним только имущественные с правом выкупа доли. При подготовке материала URA.RU направило Майер запрос. К моменту публикации он остался без ответа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске Центральный районный суд принял решение о незаконности прекращения расследования фактов об утрате владельцем Александром Мицуковым элитного курорта на Увильдах. Как 9 сентября URA.RU рассказал адвокат Константин Акулич, дело уже закрывали трижды. «Суд признал незаконным решение органов следствия, прекративших расследование дела об утрате моим подзащитным санатория „Увильды“ на одноименном озере. 29 июля 2024 года расследование было остановлено в третий раз», — заявил URA.RU Акулич. Предметом расследования стала утрата контроля над компанией «Южуралпродукт». У Мицукова до октября 2014 года была доля в 70%, у супруги Инги Майер — 30%. Однако на основании якобы написанного Мицуковым заявления он перестал быть учредителем. Несколько экспертиз признали монтаж документа, однако другие в этом не уверены. В действиях против себя Мицуков заподозрил экс-супругу. Однако тот факт, что до 2020 года бизнес-партнеры были женаты, стал поводом всякий раз прекращать уголовное производство. Активы следователи признали общим имуществом супругов. Дело возбудили 21 января 2021 года. В первый раз его прекратили в мае 2021 года, затем — 1 сентября 2022 года, в третий раз — 29 июля 2024 года. Дело прекратили, когда, когда в июле областной суд начал разбираться в обстоятельствах иска, поданного Мицуковым к Минфину РФ. Предприниматель потребовал выплатить ему в качестве компенсации полмиллиарда рублей. Бизнесмен посчитал, что потерял много денег, пока санаторий находился в распоряжении других лиц. «Почему если никто ни у кого не украл, почему все там в руках, а у меня ничего нет. Более того: они уничтожили документы с моими результатами работы за три года. Создали искусственные долги и теперь по ним взыскивают с меня последнее имущество. В ноябре истекает 10-летний срок привлечения к уголовной ответственности: отказ следствия, скорей всего, будет основан теперь на этом», — отметил URA.RU Мицуков. В мае налоговые органы на основании решения областного суда восстановили права Мицукова в «Южуралпродукте», однако в сентябре стало известно, что арбитраж снова их Мицукова лишил. Причем требования Мицукова лишить Майер статуса учредители успеха не имели: арбитражный суд этого делать не стал. Бывшая супруга настаивает на утрате бизнесменом корпоративных прав, будучи согласной сохранить за ним только имущественные с правом выкупа доли. При подготовке материала URA.RU направило Майер запрос. К моменту публикации он остался без ответа.