Челябинский суд лишил прав военврача Мицукова распоряжаться в элитном санатории

Арбитражный суд Челябинской области снова лишил военврача и бизнесмена Александра Мицукова корпоративных прав в компании-операторе санатория «Увильды». Как следует из судебных документов, записи МИФНС № 17 в отношении «ЮжуралПродукта» признаны недействительными.
«Заявление ООО „ЮжуралПродукт“ удовлетворить. Обязать МИФНС № 17 внести в ЕГРЮЛ регистрационную запись о недействительности государственной регистрационной записи», — отмечено в решении суда.
Суд отменил действие двух записей. Обе налоговики внесли в мае после решения областного суда. Сначала налоговая инспекция аннулировала изменения в устав, затем вернула Мицукову 70-процентную долю. Совершить двойное действие пришлось в связи с нарушением судебного решения от декабря 2020 года, когда суд запретил менять устав. Несмотря на запрет, держатель на тот момент всей доли, экс-супруга Мицукова Инга Майер, обновила положения. По ним новые учредители могли появиться только с согласия бизнесвумен.
Несмотря на майские решения, попасть на территорию санатория после этого Мицуков не смог. Юристы курорта подали на него в суд с требованием признать банкротом. Они же настаивали на отсутствии у Мицукова корпоративных прав. По этой логике, владелец обладает лишь имущественными правами и может только продать свою долю, но управлять фирмой не имеет права.
Споры в судах начались весной 2020 года, когда военврач узнал об утрате контроля над санаторием на одноименном озере. Бизнесмен выяснил, что в 2014 году был смонтирован документ о якобы его намерении выйти из состава учредителей в пользу Майер. Несколько раз возобновлялось расследование уголовного дела, которое ни к чему не привело. Мицуков потребовал от Минфина РФ за нарушение своих прав полмиллиарда рублей.
Майер на попытку URA.RU взять комментарий не отреагировала. Позиция бизнесвумен будет опубликована в случае ответа на запрос.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!