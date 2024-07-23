Челябинский военврач Мицуков требует от Минфина РФ полмиллиарда рублей

Военврач и бизнесмен Александр Мицуков подал иск о компенсации ему полумиллиарда рублей за счет средств Минфина РФ. Как Мицуков заявил URA.RU, он не смог дождаться результатов уголовного судопроизводства с ноября 2020 года. Суть дела связана с утратой бизнесменом права собственности на курорт «Увильды».
«Заявление в правоохранительные органы Челябинска подал в ноябре 2020 года, но с тех пор дело не сдвинулось с мертвой точки. Есть более четырех результатов разных экспертиз, есть пройденный полиграф. Доказательная база собрана и ясно показывает: санаторий „Увильды“ был у меня украден по смонтированному документу. Заявление о выходе из владеющего курортом общества „Южуралпродукт“ датировано первым октября 2014 года. Между тем, в тот день я находился в Кургане на телевидении, и это следователям известно. Намерен получить компенсацию из бюджета за понесенный ущерб», — заявил URA.RU Мицуков.
В иске, поданном в областной суд, Мицуков указал на то, что 20 января 2021 года правоохранители возбудили уголовное дело, но уже в мае его прекратили, предложив бизнесмену спор с бывшей супругой решать в гражданском суде. После того как в апреле 2022 года областной суд отказ признал незаконным, возобновленное дело по тем же основаниям снова закрыли в сентябре.
В ноябре 2022 года постановление силовиков суд опять признал незаконным. Мицуков в разговоре с URA.RU пояснил, что регистрацию изменений в учредительных документах вела бывший директор Марина Шелехова, которая супругой бизнесмена никогда не являлась. И тогда можно усмотреть признаки хищения и злоупотребления полномочиями.
«Общая продолжительность уголовного судопроизводства составляет три года шесть месяцев. Это не соответствует разумным срокам, нарушает права истца на объективное и своевременное расследование уголовного дела», — отмечено в иске.
Мицуков привел обоснование суммы компенсации. Бизнесмен сообщил, что годовая выручка предприятия составляет от 800 миллионов до миллиарда рублей. В 2023 году, объявил истец, компания получила выручку 942 миллиона рублей. Это на 134 миллиона, или на 16,6%, выше показателя 2022 года. В то же время активы уменьшились. На конец 2023 года стоимость имущества составила 454 миллионов рублей, что ниже уровня предыдущего года на 97,6 миллиона рублей (на 17,7%). Компания МЦМиР «Курорт Увильды», которой владеет «Южуралпродукт» в 2023 году получила убыток в сумме 140 миллионов. При этом годом ранее была зафиксирована прибыль в размере 31,4 миллиона.
Присудить компенсацию Мицуков потребовал, поскольку долгое время не может пользоваться в «Южуралпродукте» всеми копоративными правами. Деньги предприниматель попросил выплатить из федерального бюджета.
В июне Мицуков подал заявление для выдвижения кандидатом на выборах в гордуму Челябинска от ЛДПР. Однако спустя месяц в политике он разочаровался, отозвал документ и вновь собрался на СВО спасать раненных. В разных судах рассматривается серия исков, связанных с курортом. Экс-супруга Инга Майер требует обанкротить бывшего мужа.
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