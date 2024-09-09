Бастрыкин запросил доклад после смерти ребенка в утробе матери из Екатеринбурга

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкину доложат о сроках завершения экспертизы Фото:

После жалоб в эфире федерального канала на затягивание расследования инцидента, в котором жительница Екатеринбурга будучи на восьмом месяце беременности потеряла ребенка, глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки дела. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель СКР поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам, озвученным в сюжете. Кроме того, Бастрыкин поручил первому заместителю директора Судебно-экспертного центра СК РФ Александру Соболеву представить доклад о сроках завершения проводимой экспертизы», — следует из сообщения.

В телепрограмме женщина пожаловалась на ненадлежащее оказание медпомощи, из-за чего она потеряла ребенка. На данный момент следователи расследуют уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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После жалоб в эфире федерального канала на затягивание расследования инцидента, в котором жительница Екатеринбурга будучи на восьмом месяце беременности потеряла ребенка, глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки дела. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СКР поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам, озвученным в сюжете. Кроме того, Бастрыкин поручил первому заместителю директора Судебно-экспертного центра СК РФ Александру Соболеву представить доклад о сроках завершения проводимой экспертизы», — следует из сообщения. В телепрограмме женщина пожаловалась на ненадлежащее оказание медпомощи, из-за чего она потеряла ребенка. На данный момент следователи расследуют уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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