Бастрыкин запросил доклад после смерти ребенка в утробе матери из Екатеринбурга

09 сентября 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Бастрыкину доложат о сроках завершения экспертизы Фото: Владимир Андреев © URA.RU После жалоб в эфире федерального канала на затягивание расследования инцидента, в котором жительница Екатеринбурга будучи на восьмом месяце беременности потеряла ребенка, глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки дела. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СКР поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам, озвученным в сюжете. Кроме того, Бастрыкин поручил первому заместителю директора Судебно-экспертного центра СК РФ Александру Соболеву представить доклад о сроках завершения проводимой экспертизы», — следует из сообщения. В телепрограмме женщина пожаловалась на ненадлежащее оказание медпомощи, из-за чего она потеряла ребенка. На данный момент следователи расследуют уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После жалоб в эфире федерального канала на затягивание расследования инцидента, в котором жительница Екатеринбурга будучи на восьмом месяце беременности потеряла ребенка, глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки дела. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СКР поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам, озвученным в сюжете. Кроме того, Бастрыкин поручил первому заместителю директора Судебно-экспертного центра СК РФ Александру Соболеву представить доклад о сроках завершения проводимой экспертизы», — следует из сообщения. В телепрограмме женщина пожаловалась на ненадлежащее оказание медпомощи, из-за чего она потеряла ребенка. На данный момент следователи расследуют уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).