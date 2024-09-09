ВС РФ освободили Мемрик в ДНР

09 сентября 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Мемрик освобожден войсками РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные освободили населенный пункт Мемрик в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны страны. «ВС РФ освободили населенный пункт Мемрик в Донецкой Народной Республике», — сообщили в Минобороны России. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные освободили населенный пункт Мемрик в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны страны. «ВС РФ освободили населенный пункт Мемрик в Донецкой Народной Республике», — сообщили в Минобороны России. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.