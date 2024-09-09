ВС РФ освободили Мемрик в ДНР

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ФСБ, учения. Челябинск, военные, пулемет, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, вс рф
Мемрик освобожден войсками РФ Фото:
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Российские военные освободили населенный пункт Мемрик в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

«ВС РФ освободили населенный пункт Мемрик в Донецкой Народной Республике», — сообщили в Минобороны России. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.

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Российские военные освободили населенный пункт Мемрик в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны страны. «ВС РФ освободили населенный пункт Мемрик в Донецкой Народной Республике», — сообщили в Минобороны России. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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