ВС РФ освободили Мемрик в ДНР

Мемрик освобожден войсками РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные освободили населенный пункт Мемрик в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны страны.
«ВС РФ освободили населенный пункт Мемрик в Донецкой Народной Республике», — сообщили в Минобороны России. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.