Путин присвоил особое звание Голубенцевой — голосу Степашки из «Спокойной ночи, малыши»

Наталья Голубенцева подарила голос Степашке из программы «Спокойной ночи, малыши»
Наталья Голубенцева, подарившей голос зайцу Степашке из программы «Спокойной ночи, малыши», стала народной артисткой РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Присвоить звание „Народный артист РФ“ Наталье Голубенцевой. Артистке-кукловоду „Спокойной ночи, малыши“», — говорится в указе. Он опубликован на портале нормативно-правовых актов.
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