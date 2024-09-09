Путин присвоил особое звание Голубенцевой — голосу Степашки из «Спокойной ночи, малыши»

Путин присвоил Голубенцевой звание народной артистки РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Голубенцева подарила голос Степашке из программы «Спокойной ночи, малыши» Фото:

Наталья Голубенцева, подарившей голос зайцу Степашке из программы «Спокойной ночи, малыши», стала народной артисткой РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Присвоить звание „Народный артист РФ“ Наталье Голубенцевой. Артистке-кукловоду „Спокойной ночи, малыши“», — говорится в указе. Он опубликован на портале нормативно-правовых актов.

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Наталья Голубенцева, подарившей голос зайцу Степашке из программы «Спокойной ночи, малыши», стала народной артисткой РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Присвоить звание „Народный артист РФ“ Наталье Голубенцевой. Артистке-кукловоду „Спокойной ночи, малыши“», — говорится в указе. Он опубликован на портале нормативно-правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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