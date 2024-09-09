В Пермском крае действующий спикер думы проиграл выборы бывшему подчиненному

Председатель думы Осы Алатырев проиграл выборы в местную думу

09 сентября 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Михаил Алатырев набрал в два раза меньше голосов, чем соперник от КПРФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Председатель думы Осинского округа Михаил Алатырев не смог избраться в новый состав представительного органа. По данным системы ГАС «Выборы», он набрал 32,38% голосов, заметно уступив выдвинутому от КПРФ бывшему подчиненному Борису Карсакову. «Алатырев Михаил Валерианович, „Единая Россия“ — 234 голоса (32,28%). Карсаков Борис Витальевич, КПРФ — 415 (57,24%)», — говорится на портале. Источник в территории предполагает, что такой результат может быть связан с усталостью избирателей от Алатырева. Он баллотировался в думу во второй раз, до этого был депутатом Осинского городского поселения. Алатырев ранее работал директором местного МУП «Водоканал». Карсаков занимал на этом предприятии пост главного инженера. «Карсаков — единственный в Осе нормально разбирается в теме водоснабжения, а это большая история для города. Его все знают. А у Алатырева была очень слабая кампания, он практически не встречался с жителями», — говорит инсайдер. Михаил Алатырев не ответил на звонок URA.RU. Ранее агентство сообщало, что спикер Чернушки пытался скрыть судимость, но после того, как это было обнаружено, снял свою кандидатуру с выборов, сорвав их. Не смог избраться в депутаты и председатель думы Красновишерска Илья Итальев: внезапно все его соперники отказались от участия в выборах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель думы Осинского округа Михаил Алатырев не смог избраться в новый состав представительного органа. По данным системы ГАС «Выборы», он набрал 32,38% голосов, заметно уступив выдвинутому от КПРФ бывшему подчиненному Борису Карсакову. «Алатырев Михаил Валерианович, „Единая Россия“ — 234 голоса (32,28%). Карсаков Борис Витальевич, КПРФ — 415 (57,24%)», — говорится на портале. Источник в территории предполагает, что такой результат может быть связан с усталостью избирателей от Алатырева. Он баллотировался в думу во второй раз, до этого был депутатом Осинского городского поселения. Алатырев ранее работал директором местного МУП «Водоканал». Карсаков занимал на этом предприятии пост главного инженера. «Карсаков — единственный в Осе нормально разбирается в теме водоснабжения, а это большая история для города. Его все знают. А у Алатырева была очень слабая кампания, он практически не встречался с жителями», — говорит инсайдер. Михаил Алатырев не ответил на звонок URA.RU. Ранее агентство сообщало, что спикер Чернушки пытался скрыть судимость, но после того, как это было обнаружено, снял свою кандидатуру с выборов, сорвав их. Не смог избраться в депутаты и председатель думы Красновишерска Илья Итальев: внезапно все его соперники отказались от участия в выборах.