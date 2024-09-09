Челябинского офицера, получившего тяжелые ранения в ходе СВО, объявили беглецом

09 сентября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Артур Зарипов проходит курс восстановления в госпитале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Боевой офицер из Кунашака (Челябинская область), кавалер двух орденов Мужества, подполковник Артур Зарипов, получивший тяжелые ранения в ходе СВО и проходящий в данный момент курс восстановления, по приказу командования был объявлен беглецом (самовольно оставившим место несения службы). По словам самого бойца, это решение — пятно на его чести боевого офицера. «Я проходил лечение в госпитале. 13 августа прошел комиссию, которая постановила выдать мне 60 дней отпуска по болезни (по закону данный вид отпуска обязателен и даже не требует написания рапорта военнослужащим). Тем не менее, я написал рапорт, приложил все документы, направил в свою часть командиру. Но рапорт так и не был рассмотрен. А меня объявили самовольно оставившим часть с докладом в округ и заблокировали денежное довольствие», — рассказал URA.RU Зарипов. По словам мужчины, вся эта история — пятно на его части боевого офицера. Сейчас он пытается восстановить справедливость, попутно прилагая все усилия для того, чтобы вернуться в строй. «Я уверен — закон на моей стороне. В истории прослеживается самоуправство и подрыв моего авторитета, как офицера и участника СВО. Это решение лишает меня и мою семью средств к существованию», — отметил Зарипов. URA.RU направило запросы в пресс-службы нескольких инстанций: Минобороны РФ, Генпрокуратуры РФ, военной прокуратуры гарнизона Горячие Ключи. Ответы будут опубликованы после их получения. Статья по теме Челябинский офицер прикрывал отход своих бойцов и спасся чудом Зарипов — выпускник Челябинского танкового военного училища. После окончания учебы его распределили в Уссурийск. Там он стремительно двигался по службе. При этом добивался признания своим упорством и отвагой. Тому подтверждение два ордена Мужества: первый за взятие важной высоты во время службы в Сирии, второй — за проявленное мужество и героизм при выполнении боевых задач, связанных с риском для жизни, во время СВО. В сентябре 2022 года Зарипов последним уходил с высоты на Донецком направлении. В тот момент по нему начали стрелять из танка. Офицер получил серьезные ранения. Он выжил благодаря бойцам казачьего батальона «Терек», которые несколько сотен метров тащили раненого офицера под вражеским огнем до безопасного места. Далее последовал долгий курс восстановления, который продолжается до сих пор. При этом боец ни на секунду не отчаивается. Его семья помогает ему, не дает упасть духом в трудные минуты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боевой офицер из Кунашака (Челябинская область), кавалер двух орденов Мужества, подполковник Артур Зарипов, получивший тяжелые ранения в ходе СВО и проходящий в данный момент курс восстановления, по приказу командования был объявлен беглецом (самовольно оставившим место несения службы). По словам самого бойца, это решение — пятно на его чести боевого офицера. «Я проходил лечение в госпитале. 13 августа прошел комиссию, которая постановила выдать мне 60 дней отпуска по болезни (по закону данный вид отпуска обязателен и даже не требует написания рапорта военнослужащим). Тем не менее, я написал рапорт, приложил все документы, направил в свою часть командиру. Но рапорт так и не был рассмотрен. А меня объявили самовольно оставившим часть с докладом в округ и заблокировали денежное довольствие», — рассказал URA.RU Зарипов. По словам мужчины, вся эта история — пятно на его части боевого офицера. Сейчас он пытается восстановить справедливость, попутно прилагая все усилия для того, чтобы вернуться в строй. «Я уверен — закон на моей стороне. В истории прослеживается самоуправство и подрыв моего авторитета, как офицера и участника СВО. Это решение лишает меня и мою семью средств к существованию», — отметил Зарипов. URA.RU направило запросы в пресс-службы нескольких инстанций: Минобороны РФ, Генпрокуратуры РФ, военной прокуратуры гарнизона Горячие Ключи. Ответы будут опубликованы после их получения. Зарипов — выпускник Челябинского танкового военного училища. После окончания учебы его распределили в Уссурийск. Там он стремительно двигался по службе. При этом добивался признания своим упорством и отвагой. Тому подтверждение два ордена Мужества: первый за взятие важной высоты во время службы в Сирии, второй — за проявленное мужество и героизм при выполнении боевых задач, связанных с риском для жизни, во время СВО. В сентябре 2022 года Зарипов последним уходил с высоты на Донецком направлении. В тот момент по нему начали стрелять из танка. Офицер получил серьезные ранения. Он выжил благодаря бойцам казачьего батальона «Терек», которые несколько сотен метров тащили раненого офицера под вражеским огнем до безопасного места. Далее последовал долгий курс восстановления, который продолжается до сих пор. При этом боец ни на секунду не отчаивается. Его семья помогает ему, не дает упасть духом в трудные минуты.