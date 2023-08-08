Челябинский офицер, получивший тяжелые ранения в ходе СВО, направлен в клинику Илизарова. Фото

08 августа 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Артур Зарипов продолжит курсы восстановления в центре им. Илизарова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! Боевой офицер из Кунашака (Челябинская область) подполковник Артур Зарипов, получивший тяжелые ранения в ходе СВО, направлен для восстановления поврежденной ноги в центр имени Илизарова (Курганская область). Об этом URA.RU сообщил сам офицер. «Попасть сюда, еще пару месяцев назад, казалось для меня несбыточной мечтой. Заместитель губернатора области Ирина Гехт взяла решение вопроса под свой личный контроль. Звонки, обследования, очные и онлайн-консультации. И вот я здесь. В надежных руках», — сообщил URA.RU офицер. По словам Зарипова, заведующий четвертого отделения клиники Илизарова Денис Моховиков лично встретил его по прибытию. Ему подробно и обстоятельно рассказали о ходе лечения и планируемых мероприятиях, нацелили и замотивировали на трудную работу с гарантией успеха. Офицер выразил благодарность министерству здравоохранения Челябинской области в лице руководителя Агаты Ткачевой и сотруднику министерства Дмитрию Морозову. Также военнослужащий поблагодарил заведующую поликлиникой села Кунашак Ирину Закирову за быструю и оперативную помощь в прохождении всех этапов обследования и врача-травматолога Даниила Бикмулина, который помог ему заложить фундамент успешного лечения и буквально спас поврежденную ногу бойца. Статья по теме Челябинский офицер прикрывал отход своих бойцов и спасся чудом «Мир не без добрых людей, важно это помнить и не бояться идти к своей цели. Будем жить», — добавил офицер. Зарипов получил серьезные ранения на одной из высот на Донецком направлении. По нему открыл стрельбу вражеский танк. Несколько часов офицер пролежал под вражеским огнем, истекая кровью, пока бойцы казачьего батальона «Терек» не вытащили его в безопасное место. После ранения последовал долгий курс реабилитации, который продолжается до сих пор. Семья не дает военнослужащему падать духом. Каждый поддерживает его. За проявленное мужество и героизм при выполнении боевых задач, связанных с риском для жизни Зарипова наградили орденом Мужества. Он стал вторым для бойца. Первую свою награду он получил за выполнение боевых задач в Сирии. Во время подготовки материала об Артуре выяснилось, что бойцу необходимо попасть в центр имени Илизарова. URA.RU обратилось в правительство области с просьбой помочь военному. Агентство благодарит власти и лично вице-губернатора Гехт за оказанную помощь. Артур Зарипов счастлив оказаться в центре Фото: личный архив Артура Зарипова Артур Зарипов благодарит всех причастных к его восстановлению Фото: личный архив Артура Зарипова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боевой офицер из Кунашака (Челябинская область) подполковник Артур Зарипов, получивший тяжелые ранения в ходе СВО, направлен для восстановления поврежденной ноги в центр имени Илизарова (Курганская область). Об этом URA.RU сообщил сам офицер. «Попасть сюда, еще пару месяцев назад, казалось для меня несбыточной мечтой. Заместитель губернатора области Ирина Гехт взяла решение вопроса под свой личный контроль. Звонки, обследования, очные и онлайн-консультации. И вот я здесь. В надежных руках», — сообщил URA.RU офицер. По словам Зарипова, заведующий четвертого отделения клиники Илизарова Денис Моховиков лично встретил его по прибытию. Ему подробно и обстоятельно рассказали о ходе лечения и планируемых мероприятиях, нацелили и замотивировали на трудную работу с гарантией успеха. Офицер выразил благодарность министерству здравоохранения Челябинской области в лице руководителя Агаты Ткачевой и сотруднику министерства Дмитрию Морозову. Также военнослужащий поблагодарил заведующую поликлиникой села Кунашак Ирину Закирову за быструю и оперативную помощь в прохождении всех этапов обследования и врача-травматолога Даниила Бикмулина, который помог ему заложить фундамент успешного лечения и буквально спас поврежденную ногу бойца. «Мир не без добрых людей, важно это помнить и не бояться идти к своей цели. Будем жить», — добавил офицер. Зарипов получил серьезные ранения на одной из высот на Донецком направлении. По нему открыл стрельбу вражеский танк. Несколько часов офицер пролежал под вражеским огнем, истекая кровью, пока бойцы казачьего батальона «Терек» не вытащили его в безопасное место. После ранения последовал долгий курс реабилитации, который продолжается до сих пор. Семья не дает военнослужащему падать духом. Каждый поддерживает его. За проявленное мужество и героизм при выполнении боевых задач, связанных с риском для жизни Зарипова наградили орденом Мужества. Он стал вторым для бойца. Первую свою награду он получил за выполнение боевых задач в Сирии. Во время подготовки материала об Артуре выяснилось, что бойцу необходимо попасть в центр имени Илизарова. URA.RU обратилось в правительство области с просьбой помочь военному. Агентство благодарит власти и лично вице-губернатора Гехт за оказанную помощь.