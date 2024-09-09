112: в Подмосковье разбился самолет Ан-2, экипаж погиб

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Ан-2 прошел испытательный полет и разбился у аэродрома, сообщили экстренные службы
Ан-2 прошел испытательный полет и разбился у аэродрома, сообщили экстренные службы Фото:

Самолет Ан-2 разбился у населенного пункта Ватулино (Подмосковье). По предварительным данным, погиб экипаж — двое пилотов, сообщили экстренные службы.

«В Подмосковье разбился Ан-2 <...> Предварительно, погибли двое пилотов», — заявили в telegram-канале «112». Там уточнили, что самолет прошел испытательный полет, но упал у аэродрома около Ватулино. На месте крушения работают экстренные службы.

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Самолет Ан-2 разбился у населенного пункта Ватулино (Подмосковье). По предварительным данным, погиб экипаж — двое пилотов, сообщили экстренные службы. «В Подмосковье разбился Ан-2 <...> Предварительно, погибли двое пилотов», — заявили в telegram-канале «112». Там уточнили, что самолет прошел испытательный полет, но упал у аэродрома около Ватулино. На месте крушения работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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