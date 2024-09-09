112: в Подмосковье разбился самолет Ан-2, экипаж погиб

Ан-2 прошел испытательный полет и разбился у аэродрома, сообщили экстренные службы
Самолет Ан-2 разбился у населенного пункта Ватулино (Подмосковье). По предварительным данным, погиб экипаж — двое пилотов, сообщили экстренные службы.
«В Подмосковье разбился Ан-2 <...> Предварительно, погибли двое пилотов», — заявили в telegram-канале «112». Там уточнили, что самолет прошел испытательный полет, но упал у аэродрома около Ватулино. На месте крушения работают экстренные службы.
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