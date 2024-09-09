Педагог, обвиненный в избиении в свердловской спецшколе, нашел другую работу

09 сентября 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в школе на улице Плодородия Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга Педагог, которого обвинили в жестоком избиении одного из воспитанников екатеринбургской спецшколы №124, где насиловали детей, перешел на работу в другое образовательное учреждение. Теперь он преподает в школе №28. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. Новость по теме Расследование дела об избиении в свердловской спецшколе, где насиловали детей, заглохло. Фото Инцидент произошел в декабре 2023 года. По неофициальным данным, учитель поднял воспитанника и якобы пнул его за отказ играть в футбол — и сломал ему копчик. После того, как мама пострадавшего обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину, следователи возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Однако в июле текущего года предварительное следствие было приостановлено. Якобы учителя не смогли допросить, потому что он уехал в отпуск (официальных комментариев от свердловских силовых структур нет). «После этих событий педагог устроился работать в 28-ю школу Октябрьского района Екатеринбурга», — сказал собеседник агентства. Карточка учителя есть на сайте указанного учреждения. О скандале в спецшколе №124 стало известно весной 2023-го, когда один из воспитанников сбежал и рассказал маме об ужасах, творящихся в стенах заведения. По его словам, старшеклассники устраивали «товарищеские суды» якобы с подачи одного из бывших педагогов (уволился, когда история попала в СМИ). Тот заставлял насиловать провинившихся. Экс-директор Наталья Поддубная заявляла, что якобы не знала о происходящем. Ее суд признал виновной в халатности и приговорил к 11 месяцам исправительных работ. Троих воспитанников, признанных виновными в сексуальном насилии, приговорили к колонии. Наказание они будут отбывать в Кировграде. О том, как неравнодушные помогали силовикам вскрыть факты насилия, — в специальном материале агентства. Подробнее о самой истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Педагог, которого обвинили в жестоком избиении одного из воспитанников екатеринбургской спецшколы №124, где насиловали детей, перешел на работу в другое образовательное учреждение. Теперь он преподает в школе №28. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. Инцидент произошел в декабре 2023 года. По неофициальным данным, учитель поднял воспитанника и якобы пнул его за отказ играть в футбол — и сломал ему копчик. После того, как мама пострадавшего обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину, следователи возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Однако в июле текущего года предварительное следствие было приостановлено. Якобы учителя не смогли допросить, потому что он уехал в отпуск (официальных комментариев от свердловских силовых структур нет). «После этих событий педагог устроился работать в 28-ю школу Октябрьского района Екатеринбурга», — сказал собеседник агентства. Карточка учителя есть на сайте указанного учреждения. О скандале в спецшколе №124 стало известно весной 2023-го, когда один из воспитанников сбежал и рассказал маме об ужасах, творящихся в стенах заведения. По его словам, старшеклассники устраивали «товарищеские суды» якобы с подачи одного из бывших педагогов (уволился, когда история попала в СМИ). Тот заставлял насиловать провинившихся. Экс-директор Наталья Поддубная заявляла, что якобы не знала о происходящем. Ее суд признал виновной в халатности и приговорил к 11 месяцам исправительных работ. Троих воспитанников, признанных виновными в сексуальном насилии, приговорили к колонии. Наказание они будут отбывать в Кировграде. О том, как неравнодушные помогали силовикам вскрыть факты насилия, — в специальном материале агентства. Подробнее о самой истории — в сюжете URA.RU.