Педагог, обвиненный в избиении в свердловской спецшколе, нашел другую работу

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Спецшкола № 124. Екатеринбург , спецшкола 124
Инцидент произошел в школе на улице Плодородия Фото:
новость из сюжета
Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

Педагог, которого обвинили в жестоком избиении одного из воспитанников екатеринбургской спецшколы №124, где насиловали детей, перешел на работу в другое образовательное учреждение. Теперь он преподает в школе №28. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.

Новость по теме
Расследование дела об избиении в свердловской спецшколе, где насиловали детей, заглохло. Фото

Инцидент произошел в декабре 2023 года. По неофициальным данным, учитель поднял воспитанника и якобы пнул его за отказ играть в футбол — и сломал ему копчик. После того, как мама пострадавшего обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину, следователи возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Однако в июле текущего года предварительное следствие было приостановлено. Якобы учителя не смогли допросить, потому что он уехал в отпуск (официальных комментариев от свердловских силовых структур нет).

«После этих событий педагог устроился работать в 28-ю школу Октябрьского района Екатеринбурга», — сказал собеседник агентства. Карточка учителя есть на сайте указанного учреждения.

О скандале в спецшколе №124 стало известно весной 2023-го, когда один из воспитанников сбежал и рассказал маме об ужасах, творящихся в стенах заведения. По его словам, старшеклассники устраивали «товарищеские суды» якобы с подачи одного из бывших педагогов (уволился, когда история попала в СМИ). Тот заставлял насиловать провинившихся.

Экс-директор Наталья Поддубная заявляла, что якобы не знала о происходящем. Ее суд признал виновной в халатности и приговорил к 11 месяцам исправительных работ. Троих воспитанников, признанных виновными в сексуальном насилии, приговорили к колонии. Наказание они будут отбывать в Кировграде. О том, как неравнодушные помогали силовикам вскрыть факты насилия, — в специальном материале агентства. Подробнее о самой истории — в сюжете URA.RU.

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Педагог, которого обвинили в жестоком избиении одного из воспитанников екатеринбургской спецшколы №124, где насиловали детей, перешел на работу в другое образовательное учреждение. Теперь он преподает в школе №28. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. Инцидент произошел в декабре 2023 года. По неофициальным данным, учитель поднял воспитанника и якобы пнул его за отказ играть в футбол — и сломал ему копчик. После того, как мама пострадавшего обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину, следователи возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Однако в июле текущего года предварительное следствие было приостановлено. Якобы учителя не смогли допросить, потому что он уехал в отпуск (официальных комментариев от свердловских силовых структур нет). «После этих событий педагог устроился работать в 28-ю школу Октябрьского района Екатеринбурга», — сказал собеседник агентства. Карточка учителя есть на сайте указанного учреждения. О скандале в спецшколе №124 стало известно весной 2023-го, когда один из воспитанников сбежал и рассказал маме об ужасах, творящихся в стенах заведения. По его словам, старшеклассники устраивали «товарищеские суды» якобы с подачи одного из бывших педагогов (уволился, когда история попала в СМИ). Тот заставлял насиловать провинившихся. Экс-директор Наталья Поддубная заявляла, что якобы не знала о происходящем. Ее суд признал виновной в халатности и приговорил к 11 месяцам исправительных работ. Троих воспитанников, признанных виновными в сексуальном насилии, приговорили к колонии. Наказание они будут отбывать в Кировграде. О том, как неравнодушные помогали силовикам вскрыть факты насилия, — в специальном материале агентства. Подробнее о самой истории — в сюжете URA.RU.
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