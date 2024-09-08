В ХМАО при загадочных обстоятельствах пропал вахтовик из Башкирии

В Сургуте 4 сентября пропал Ринат Баишев, житель Республики Башкортостан, который приехал в ХМАО на заработки. Об этом URA.RU сообщил руководитель отряда добровольческого поисково-спасательного отряда Сургута Александр.
«Мужчина вышел из общежития и пропал. Мы пока в процессе [сбора информации и поисков], ко мне вчера вечером обратилась [супруга пропавшего]», — рассказал журналисту агентства Александр.
Ринат Баишев ориентировочно в 14:00 вышел из общежития на проспекте Набережный, пошел на работу и по дороге пропал. Странным в этой истории является то, что супруга пропавшего отправляла SMS на телефон мужа с просьбой выйти на связь и получила в ответ сообщение, что он идет пешком в Сургута. Дальше связь с ним пропала, поисковики не уверены до конца, что именно Ринат отправлял сообщения супруге.
Приметы мужчины: рост 172-174 сантиметра. Волосы светло-русого цвета, голубые глаза. На шее серебряная цепочка с полумесяцем, при себе мобильный телефон. Во что был одет неизвестно.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД. Ответ ожидается.
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