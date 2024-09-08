08 сентября 2024

В ХМАО при загадочных обстоятельствах пропал вахтовик из Башкирии

В ХМАО поисковики ищут пропавшего вахтовика из Башкирии
© Служба новостей «URA.RU»
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Вахтовик из Башкирии пропал по пути из общежития на работу
Вахтовик из Башкирии пропал по пути из общежития на работу Фото:

В Сургуте 4 сентября пропал Ринат Баишев, житель Республики Башкортостан, который приехал в ХМАО на заработки. Об этом URA.RU сообщил руководитель отряда добровольческого поисково-спасательного отряда Сургута Александр.

«Мужчина вышел из общежития и пропал. Мы пока в процессе [сбора информации и поисков], ко мне вчера вечером обратилась [супруга пропавшего]», — рассказал журналисту агентства Александр.

Ринат Баишев ориентировочно в 14:00 вышел из общежития на проспекте Набережный, пошел на работу и по дороге пропал. Странным в этой истории является то, что супруга пропавшего отправляла SMS на телефон мужа с просьбой выйти на связь и получила в ответ сообщение, что он идет пешком в Сургута. Дальше связь с ним пропала, поисковики не уверены до конца, что именно Ринат отправлял сообщения супруге.

Приметы мужчины: рост 172-174 сантиметра. Волосы светло-русого цвета, голубые глаза. На шее серебряная цепочка с полумесяцем, при себе мобильный телефон. Во что был одет неизвестно.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД. Ответ ожидается.

Ранее спасатели ХМАО нашли грибника, заблудившегося в лесу. Он потерялся в полукилометре от своего автомобиля.

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В Сургуте 4 сентября пропал Ринат Баишев, житель Республики Башкортостан, который приехал в ХМАО на заработки. Об этом URA.RU сообщил руководитель отряда добровольческого поисково-спасательного отряда Сургута Александр. «Мужчина вышел из общежития и пропал. Мы пока в процессе [сбора информации и поисков], ко мне вчера вечером обратилась [супруга пропавшего]», — рассказал журналисту агентства Александр. Ринат Баишев ориентировочно в 14:00 вышел из общежития на проспекте Набережный, пошел на работу и по дороге пропал. Странным в этой истории является то, что супруга пропавшего отправляла SMS на телефон мужа с просьбой выйти на связь и получила в ответ сообщение, что он идет пешком в Сургута. Дальше связь с ним пропала, поисковики не уверены до конца, что именно Ринат отправлял сообщения супруге. Приметы мужчины: рост 172-174 сантиметра. Волосы светло-русого цвета, голубые глаза. На шее серебряная цепочка с полумесяцем, при себе мобильный телефон. Во что был одет неизвестно. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД. Ответ ожидается. Ранее спасатели ХМАО нашли грибника, заблудившегося в лесу. Он потерялся в полукилометре от своего автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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