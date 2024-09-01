01 сентября 2024
31 августа 2024

Спасатели ХМАО нашли грибника, заблудившегося в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели ХМАО нашли потерявшегося в лесу грибника
Спасатели ХМАО нашли потерявшегося в лесу грибника Фото:

Спасатели ХМАО спасли мужчину, который потерялся в лесу около поселка Шапша Ханты-Мансийского района. Он заблудился в полукилометре от собственного автомобиля.

«Спасатели выезжали в поселок Шапша по сообщению: в лесном массиве заблудился мужчина. Прибывшие к месту проведения работ спасатели на первом повороте нашли автомобиль потерявшегося, определили район поиска, прошли вглубь лесного массива 650 м и обнаружили мужчину 1974 года рождения», — сообщил «Центроспас-Югория» на официальном сайте.

Спасателям удалось дозвониться до потерявшегося грибника и определить его местонахождение. Мужчина не нуждался в медицинской помощи. Он самостоятельно уехал домой на автомобиле. 

Ранее URA.RU писало, что спасатели больше недели ищут пропавшего грибника. Он ушел в лес в Октябрьском районе ХМАО.

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Спасатели ХМАО спасли мужчину, который потерялся в лесу около поселка Шапша Ханты-Мансийского района. Он заблудился в полукилометре от собственного автомобиля. «Спасатели выезжали в поселок Шапша по сообщению: в лесном массиве заблудился мужчина. Прибывшие к месту проведения работ спасатели на первом повороте нашли автомобиль потерявшегося, определили район поиска, прошли вглубь лесного массива 650 м и обнаружили мужчину 1974 года рождения», — сообщил «Центроспас-Югория» на официальном сайте. Спасателям удалось дозвониться до потерявшегося грибника и определить его местонахождение. Мужчина не нуждался в медицинской помощи. Он самостоятельно уехал домой на автомобиле.  Ранее URA.RU писало, что спасатели больше недели ищут пропавшего грибника. Он ушел в лес в Октябрьском районе ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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