Спасатели ХМАО нашли грибника, заблудившегося в лесу

Спасатели ХМАО спасли мужчину, который потерялся в лесу около поселка Шапша Ханты-Мансийского района. Он заблудился в полукилометре от собственного автомобиля.
«Спасатели выезжали в поселок Шапша по сообщению: в лесном массиве заблудился мужчина. Прибывшие к месту проведения работ спасатели на первом повороте нашли автомобиль потерявшегося, определили район поиска, прошли вглубь лесного массива 650 м и обнаружили мужчину 1974 года рождения», — сообщил «Центроспас-Югория» на официальном сайте.
Спасателям удалось дозвониться до потерявшегося грибника и определить его местонахождение. Мужчина не нуждался в медицинской помощи. Он самостоятельно уехал домой на автомобиле.
Ранее URA.RU писало, что спасатели больше недели ищут пропавшего грибника. Он ушел в лес в Октябрьском районе ХМАО.
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