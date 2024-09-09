Медик из Тюмени спасла жизнь пассажирке поезда в Иркутской области

Врач отдела по контролю качества скорой медицинской помощи Марина Бушмакина спасла жизнь женщине, которая ехала с ней в одном поезде, когда возвращалась из отпуска на Байкале. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе тюменской станции скорой медицинской помощи.
«Летом после путешествия по Байкалу Марина Бушмакина возвращалась домой, а ее уже ждали на вокзале в Слюдянке, где стоянка была всего три минуты. Медик не успела занести свои вещи в вагон, как ее попросил пройти к женщине, у которой произошла острая аллергическая реакция. До следующей остановки было три часа, а у пассажирки случился отек Квинке и крапивница. На коже зудящие красные волдыри, в горле — ком, ей трудно дышать и глотать», — рассказали в скорой помощи.
К тюменке обратились за помощью, так как при покупке билета она указала, что является медиком. Врачу удалось спасти женщину: у соседки по купе оказался противоаллергический препарат. Тюменка поставила укол и пострадавшей стало лучше. Также она контролировала состояние больной до конца пути.
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