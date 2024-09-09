Медик из Тюмени спасла жизнь пассажирке поезда в Иркутской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирке стало плохо в поезде
Пассажирке стало плохо в поезде Фото:

Врач отдела по контролю качества скорой медицинской помощи Марина Бушмакина спасла жизнь женщине, которая ехала с ней в одном поезде, когда возвращалась из отпуска на Байкале. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе тюменской станции скорой медицинской помощи.

«Летом после путешествия по Байкалу Марина Бушмакина возвращалась домой, а ее уже ждали на вокзале в Слюдянке, где стоянка была всего три минуты. Медик не успела занести свои вещи в вагон, как ее попросил пройти к женщине, у которой произошла острая аллергическая реакция. До следующей остановки было три часа, а у пассажирки случился отек Квинке и крапивница. На коже зудящие красные волдыри, в горле — ком, ей трудно дышать и глотать», — рассказали в скорой помощи.

К тюменке обратились за помощью, так как при покупке билета она указала, что является медиком. Врачу удалось спасти женщину: у соседки по купе оказался противоаллергический препарат. Тюменка поставила укол и пострадавшей стало лучше. Также она контролировала состояние больной до конца пути.

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Врач отдела по контролю качества скорой медицинской помощи Марина Бушмакина спасла жизнь женщине, которая ехала с ней в одном поезде, когда возвращалась из отпуска на Байкале. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе тюменской станции скорой медицинской помощи. «Летом после путешествия по Байкалу Марина Бушмакина возвращалась домой, а ее уже ждали на вокзале в Слюдянке, где стоянка была всего три минуты. Медик не успела занести свои вещи в вагон, как ее попросил пройти к женщине, у которой произошла острая аллергическая реакция. До следующей остановки было три часа, а у пассажирки случился отек Квинке и крапивница. На коже зудящие красные волдыри, в горле — ком, ей трудно дышать и глотать», — рассказали в скорой помощи. К тюменке обратились за помощью, так как при покупке билета она указала, что является медиком. Врачу удалось спасти женщину: у соседки по купе оказался противоаллергический препарат. Тюменка поставила укол и пострадавшей стало лучше. Также она контролировала состояние больной до конца пути.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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