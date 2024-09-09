Дебютный фильм «Агитбригада» частного универсального театра THEATRUM (Верхняя Пышма) и кинокомпании V&T Agency (Екатеринбург) получил высокую оценку на международной арене. С момента премьеры лента собрала награды на кинофестивалях в России, Азии, Индии, а в Италии признана лучшей картиной в Европе, поделились представители театра c URA.RU.
«Агитбригада» рассказывает о том, как во время Великой Отечественной войны артисты ехали с концертами на передовые позиции, чтобы поднимать боевой дух солдат. Сценарий картины основан на воспоминаниях участников фронтовых творческих групп тех времен. Среди них — артисты Капитолина Аверина и Виктор Кичигин из Театра драмы, Владимир Курочкин — худрук и главный режиссер Свердловской музкомедии.
«Затронутая нами тема до сих пор не удостоилась должного внимания, хотя только по официальным данным фронтовые агитбригады дали 1,6 млн концертов — это был глоток эмоций, поддерживающих у солдат волю к победе, по-особому связывающих между собой фронт и тыл: ведь артисты также доставляли воюющим продукты, одежду, письма и, возвращаясь домой, рассказывали населению об успехах Красной Армии. Поэтому наш проект — и дань уважения коллегам по цеху, и важный шаг к восполнению имеющегося пробела в летописи военных лет», — пояснил директор THEATRUMа, автор идеи и продюсер проекта Евгений Гапонов.
За четыре месяца показа «Агитбригада» получила несколько наград. Среди них:
- «Лучший короткометражный фильм в Европе» на REAL FILM FESTIVAL (Милан, Италия);
- «Лучший международный короткометражный фильм» на TAMIZHAGAM INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (Индия);
- «Лучший военный фильм» на The Bangkok Movie Awards (Таиланд);
- «Лучший военный фильм» на «Гало» (Санкт-Петербург, Россия);
- шорт-лист номинации «Фильмы на русском языке» Международного фестиваля короткометражных фильмов (Москва).
Фильм посмотрели более 5 миллионов зрителей по всей России. А 17 сентября в Городском библиотечном информационном центре в Екатеринбурге состоится показ ленты и встреча со съемочной группой, где зрители смогут задать вопросы команде.
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