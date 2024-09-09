09 сентября 2024

В Тюмени проблемный микрорайон защитят от подтопления

В Тюмени в районе Плеханово обустроят ливневку с насосной станцией
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, ливневая канализация, ливневка, ливень, сток воды, дождь, осень, дождевая канализация
Микрорайон неоднократно топило после сильных дождей Фото:

В Тюмени по улице Андрея Кореневского обустроят ливневую канализацию с насосной станцией. Об этом рассказали в городской администрации.

«В настоящее время определена стоимость выполнения работ по разработке проектной документации на устройство ливневой канализации по ул. Андрея Кореневского, от ЖК „Домашний“ до ул. Московский тракт с установкой насосной станции. Финансирование мероприятий по разработке проекта предложено в проект бюджета города на 2025 год», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что также на Демьяна Бедного и Депутатской обустроят ливневую канализацию. Тюменцы неоднократно жаловались на затопление микрорайона после сильных ливней.

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В Тюмени по улице Андрея Кореневского обустроят ливневую канализацию с насосной станцией. Об этом рассказали в городской администрации. «В настоящее время определена стоимость выполнения работ по разработке проектной документации на устройство ливневой канализации по ул. Андрея Кореневского, от ЖК „Домашний“ до ул. Московский тракт с установкой насосной станции. Финансирование мероприятий по разработке проекта предложено в проект бюджета города на 2025 год», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что также на Демьяна Бедного и Депутатской обустроят ливневую канализацию. Тюменцы неоднократно жаловались на затопление микрорайона после сильных ливней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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