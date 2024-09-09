В Тюмени проблемный микрорайон защитят от подтопления

В Тюмени по улице Андрея Кореневского обустроят ливневую канализацию с насосной станцией. Об этом рассказали в городской администрации.
«В настоящее время определена стоимость выполнения работ по разработке проектной документации на устройство ливневой канализации по ул. Андрея Кореневского, от ЖК „Домашний“ до ул. Московский тракт с установкой насосной станции. Финансирование мероприятий по разработке проекта предложено в проект бюджета города на 2025 год», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что также на Демьяна Бедного и Депутатской обустроят ливневую канализацию. Тюменцы неоднократно жаловались на затопление микрорайона после сильных ливней.
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В Тюмени по улице Андрея Кореневского обустроят ливневую канализацию с насосной станцией. Об этом рассказали в городской администрации. «В настоящее время определена стоимость выполнения работ по разработке проектной документации на устройство ливневой канализации по ул. Андрея Кореневского, от ЖК „Домашний“ до ул. Московский тракт с установкой насосной станции. Финансирование мероприятий по разработке проекта предложено в проект бюджета города на 2025 год», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что также на Демьяна Бедного и Депутатской обустроят ливневую канализацию. Тюменцы неоднократно жаловались на затопление микрорайона после сильных ливней.