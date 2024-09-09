Суд вынес суровый приговор свердловчанам за теракт на жд-путях

В Екатеринбурге отправили в тюрьму завербованных ВСУ свердловчан

09 сентября 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Осужденных задерживали оперативники ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес суровый приговор Григорию Истомину и Ивану Симонову (оба внесены в список террористов и экстремистов) за теракт на железнодорожной дороге. В местах лишения свободы оба проведут более 20 лет. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Суд приговорил Симонова к 22-м годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на два года. Истомин получил 23 года с последующим ограничением свободы на два года. Первые семь лет оба проведут в тюрьме, затем — в колонии строгого режима», — сказали в военном суде. Также осужденные обязаны выплатить РЖД по 233 тысячи рублей в качестве компенсации ущерба. Мужчины родом из Нижнесергинского района Свердловской области. Обоим по 36 лет. Были задержаны зимой 2023 года. Их обвинили в теракте на железнодорожной дороге по заданию Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес суровый приговор Григорию Истомину и Ивану Симонову (оба внесены в список террористов и экстремистов) за теракт на железнодорожной дороге. В местах лишения свободы оба проведут более 20 лет. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Суд приговорил Симонова к 22-м годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на два года. Истомин получил 23 года с последующим ограничением свободы на два года. Первые семь лет оба проведут в тюрьме, затем — в колонии строгого режима», — сказали в военном суде. Также осужденные обязаны выплатить РЖД по 233 тысячи рублей в качестве компенсации ущерба. Мужчины родом из Нижнесергинского района Свердловской области. Обоим по 36 лет. Были задержаны зимой 2023 года. Их обвинили в теракте на железнодорожной дороге по заданию Украины.