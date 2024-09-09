Суд вынес суровый приговор свердловчанам за теракт на жд-путях

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес суровый приговор Григорию Истомину и Ивану Симонову (оба внесены в список террористов и экстремистов) за теракт на железнодорожной дороге. В местах лишения свободы оба проведут более 20 лет. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.
«Суд приговорил Симонова к 22-м годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на два года. Истомин получил 23 года с последующим ограничением свободы на два года. Первые семь лет оба проведут в тюрьме, затем — в колонии строгого режима», — сказали в военном суде. Также осужденные обязаны выплатить РЖД по 233 тысячи рублей в качестве компенсации ущерба.
Мужчины родом из Нижнесергинского района Свердловской области. Обоим по 36 лет. Были задержаны зимой 2023 года. Их обвинили в теракте на железнодорожной дороге по заданию Украины.
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