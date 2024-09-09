Суд вынес суровый приговор свердловчанам за теракт на жд-путях

В Екатеринбурге отправили в тюрьму завербованных ВСУ свердловчан
© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
Осужденных задерживали оперативники ФСБ Фото:

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес суровый приговор Григорию Истомину и Ивану Симонову (оба внесены в список террористов и экстремистов) за теракт на железнодорожной дороге. В местах лишения свободы оба проведут более 20 лет. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

«Суд приговорил Симонова к 22-м годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на два года. Истомин получил 23 года с последующим ограничением свободы на два года. Первые семь лет оба проведут в тюрьме, затем — в колонии строгого режима», — сказали в военном суде. Также осужденные обязаны выплатить РЖД по 233 тысячи рублей в качестве компенсации ущерба.

Мужчины родом из Нижнесергинского района Свердловской области. Обоим по 36 лет. Были задержаны зимой 2023 года. Их обвинили в теракте на железнодорожной дороге по заданию Украины.

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Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес суровый приговор Григорию Истомину и Ивану Симонову (оба внесены в список террористов и экстремистов) за теракт на железнодорожной дороге. В местах лишения свободы оба проведут более 20 лет. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Суд приговорил Симонова к 22-м годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на два года. Истомин получил 23 года с последующим ограничением свободы на два года. Первые семь лет оба проведут в тюрьме, затем — в колонии строгого режима», — сказали в военном суде. Также осужденные обязаны выплатить РЖД по 233 тысячи рублей в качестве компенсации ущерба. Мужчины родом из Нижнесергинского района Свердловской области. Обоим по 36 лет. Были задержаны зимой 2023 года. Их обвинили в теракте на железнодорожной дороге по заданию Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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