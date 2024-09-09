ВСУ отправляют в Курскую область элитные бригады с других участков СВО

09 сентября 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

ВСУ обнажают фронт, отправляя элитные бригады в Курскую область Фото: U.S Army / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинские войска для удержания позиций в Курской области отправляют в российский регион 72-ю и 47-ю бригады, а также «Птиц Мадьяра» и подразделения К-2. Таким образом они обнажают фронт на других участках СВО. «По данным командира „Группы Аида“, ради удержания позиций в Курской области ВСУ направили туда очередную элиту — из 72-й бригады с Угледара и 47-ю в полном составе. Также: „Птиц Мадьяра“ и подразделения К-2, обнажая фронт», — пишет telegram-канал Mash. Элитные бригады отправляют на помощь уже уставшим группировкам ВСУ. Сейчас российские силы активно выдавливают украинские войска из Кореневского района под Курском. Они уже освободили Комаровку, Вишневку и участок железной дороги. На данный момент солдаты ВС РФ убирают мины, которые ВСУ оставили на территории населенных пунктов, параллельно наступая около Коренево. За прошедшие сутки российские войска продвинулись примерно на три километра. Отмечается, что с начала атаки ВСУ на Курскую область противник потерял около 12 тысяч бойцов. Ранее группировка «Север» отразила три атаки ВСУ под Курском. При этом за сутки украинская сторона на этом направлении потеряла до 240 военных и 13 единиц техники, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские войска для удержания позиций в Курской области отправляют в российский регион 72-ю и 47-ю бригады, а также «Птиц Мадьяра» и подразделения К-2. Таким образом они обнажают фронт на других участках СВО. «По данным командира „Группы Аида“, ради удержания позиций в Курской области ВСУ направили туда очередную элиту — из 72-й бригады с Угледара и 47-ю в полном составе. Также: „Птиц Мадьяра“ и подразделения К-2, обнажая фронт», — пишет telegram-канал Mash. Элитные бригады отправляют на помощь уже уставшим группировкам ВСУ. Сейчас российские силы активно выдавливают украинские войска из Кореневского района под Курском. Они уже освободили Комаровку, Вишневку и участок железной дороги. На данный момент солдаты ВС РФ убирают мины, которые ВСУ оставили на территории населенных пунктов, параллельно наступая около Коренево. За прошедшие сутки российские войска продвинулись примерно на три километра. Отмечается, что с начала атаки ВСУ на Курскую область противник потерял около 12 тысяч бойцов. Ранее группировка «Север» отразила три атаки ВСУ под Курском. При этом за сутки украинская сторона на этом направлении потеряла до 240 военных и 13 единиц техники, пишет RT.