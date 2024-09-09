В челябинском городе сотни жителей остались без воды и тепла

09 сентября 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Жители элитного когда-то микрорайона остались без тепла и горячей воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миньяре Ашинского района Челябинской области девять многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды из-за старой котельной. Об этом URA.RU сообщили родственники пожилых жителей с улицы Захар-Бугор, которые уже пять лет жалуются на постоянные отключения тепла. В администрации Ашинского района URA.RU заявили, что контакт на поставку котла планируется заключить на следующей неделе. «Проблемы с отоплением и горячей водой начались несколько лет назад, когда старую мазутную котельную перевели на уголь. Уголь завозился нерегулярно, в результате в топку кидали сырые доски от старых разобранных рядом домов. Тепла не было сутками, рвало трубы, летом горячей воды не было вообще никогда», — сообщила URA.RU родственница жительницы улицы Захар-Бугор. Женщина рассказала, что когда-то этот микрорайон был практически элитным, сюда было очень сложно переехать. По ее словам, ранее обслуживанием девяти домов занимался щебеночный карьер, но потом он передал свои обязанности городу и начались проблемы. За несколько лет люди настолько промерзли в своих квартирах, что начали бросать жилье с большими долгами за отопление. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Ашинского района, в котельной сейчас ведется обновление оборудования. «По имеющейся информации администрации Миньяра, для устранения замечаний производится обновление оборудования в котельной микрорайона Захарычев Бугор. На следующей неделе будет подписан контракт на поставку и установку нового твердотопливного котла, необходимого для теплоснабжения и подачи горячей воды в многоквартирные дома. Средства для приобретения котла выделены из районного бюджета», — уточнили в пресс-службе администрации района. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миньяре Ашинского района Челябинской области девять многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды из-за старой котельной. Об этом URA.RU сообщили родственники пожилых жителей с улицы Захар-Бугор, которые уже пять лет жалуются на постоянные отключения тепла. В администрации Ашинского района URA.RU заявили, что контакт на поставку котла планируется заключить на следующей неделе. «Проблемы с отоплением и горячей водой начались несколько лет назад, когда старую мазутную котельную перевели на уголь. Уголь завозился нерегулярно, в результате в топку кидали сырые доски от старых разобранных рядом домов. Тепла не было сутками, рвало трубы, летом горячей воды не было вообще никогда», — сообщила URA.RU родственница жительницы улицы Захар-Бугор. Женщина рассказала, что когда-то этот микрорайон был практически элитным, сюда было очень сложно переехать. По ее словам, ранее обслуживанием девяти домов занимался щебеночный карьер, но потом он передал свои обязанности городу и начались проблемы. За несколько лет люди настолько промерзли в своих квартирах, что начали бросать жилье с большими долгами за отопление. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Ашинского района, в котельной сейчас ведется обновление оборудования. «По имеющейся информации администрации Миньяра, для устранения замечаний производится обновление оборудования в котельной микрорайона Захарычев Бугор. На следующей неделе будет подписан контракт на поставку и установку нового твердотопливного котла, необходимого для теплоснабжения и подачи горячей воды в многоквартирные дома. Средства для приобретения котла выделены из районного бюджета», — уточнили в пресс-службе администрации района.