Названы дата и место похорон Александра Маслякова

Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище 11 сентября
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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых). Екатеринбург, масляков александр
Александр Масляков умер 8 сентября Фото:
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Скончался ведущий КВН Александр Масляков

Ведущего КВН Александра Маслякова похоронят 11 сентября на Новодевичьем кладбище. Дату и место похорон сообщили в окружении ведущего.

«Александра Маслякова похоронят 11 сентября на Новодевичьем кладбище», — сообщили в окружении. Информацию приводит РИА Новости.

Масляков умер 8 сентября после долгой борьбы с раком. С легендарным ведущим простились многие игроки КВН и другие знаменитости. URA.RU также собрало знаменитые шутки Маслякова. Также агентство подготовило биографию легенды ТВ.

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Ведущего КВН Александра Маслякова похоронят 11 сентября на Новодевичьем кладбище. Дату и место похорон сообщили в окружении ведущего. «Александра Маслякова похоронят 11 сентября на Новодевичьем кладбище», — сообщили в окружении. Информацию приводит РИА Новости. Масляков умер 8 сентября после долгой борьбы с раком. С легендарным ведущим простились многие игроки КВН и другие знаменитости. URA.RU также собрало знаменитые шутки Маслякова. Также агентство подготовило биографию легенды ТВ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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