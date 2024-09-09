Названы дата и место похорон Александра Маслякова

Александр Масляков умер 8 сентября
новость из сюжетаСкончался ведущий КВН Александр Масляков
Ведущего КВН Александра Маслякова похоронят 11 сентября на Новодевичьем кладбище. Дату и место похорон сообщили в окружении ведущего.
«Александра Маслякова похоронят 11 сентября на Новодевичьем кладбище», — сообщили в окружении. Информацию приводит РИА Новости.
Масляков умер 8 сентября после долгой борьбы с раком. С легендарным ведущим простились многие игроки КВН и другие знаменитости. URA.RU также собрало знаменитые шутки Маслякова. Также агентство подготовило биографию легенды ТВ.
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