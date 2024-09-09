Участник СВО из Тюменской области погиб в ДНР

В Тюменской области похоронят Юрия Рябкова, погибшего на СВО
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Мужчину похоронят в селе Абалак
Мужчину похоронят в селе Абалак Фото:

На территории ДНР, в ходе участия в специальной военной операции, погиб житель Тюменской области Юрий Рябков. Об этом URA.RU сообщили в администрации Абалакского сельского поселения.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что в ходе проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, выполняя поставленные боевые задачи, героически погиб Рябков Юрий Викторович. Прощание состоится 10 сентября с 11:30 до 13:00 по адресу: село Абалак, ул. Советская, 38. Похороны пройдут на мусульманском кладбище», — рассказали в мэрии.

Юрий Рябков погиб 6 августа. Мужчине было 50 лет. Ранее URA.RU писало о другом погибшем участнике СВО: Алексей Елисеенко из Уватского района в одиночку сдерживал наступление врага и был убит.

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На территории ДНР, в ходе участия в специальной военной операции, погиб житель Тюменской области Юрий Рябков. Об этом URA.RU сообщили в администрации Абалакского сельского поселения. «С глубоким прискорбием сообщаем, что в ходе проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, выполняя поставленные боевые задачи, героически погиб Рябков Юрий Викторович. Прощание состоится 10 сентября с 11:30 до 13:00 по адресу: село Абалак, ул. Советская, 38. Похороны пройдут на мусульманском кладбище», — рассказали в мэрии. Юрий Рябков погиб 6 августа. Мужчине было 50 лет. Ранее URA.RU писало о другом погибшем участнике СВО: Алексей Елисеенко из Уватского района в одиночку сдерживал наступление врага и был убит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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