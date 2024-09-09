«Гнался почти голый мужчина»: тюменский парк попал на карту самых небезопасных мест для женщин

Девушку напугал незнакомец, который гнался за ней (архивное фото)
Парк у ЖК «Правобережный» в Тюмени попал на карту самых небезопасных мест для женщин в России. Она создана проектом «Попутчица» и размещена онлайн.
«Ландшафтный парк вблизи микрорайона „Правобережный“. Ночью там гуляет почти голый мужчина в плаще, как вампир, выглядит жутко. Гнался за мной до „Пятерочки“», — такая запись появилась на карте онлайн-сервиса.
Карта создана волонтерским проектом «Попутчица». С помощью бота женщины могут наносить на нее места, где небезопасно, чтобы другие могли владеть этой информацией и быть осторожнее.
В этом месте тюменка встретила опасного мужчину
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