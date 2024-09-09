В Челябинске подорожали земли под жилье в коттеджных поселках. Инфографика

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В Челябинской области стоимость земельных участков составляет 104 тысячи рублей за сотку
В Челябинской области стоимость земельных участков составляет 104 тысячи рублей за сотку Фото:

В Челябинске с июля 2024 года по август цены на земельные участки в коттеджных поселках выросли на 8% с 94 тысяч до 104 тысяч 126 рублей за сотку. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске на данный момент стоимость земельных участков составляет 104 тысячи 126 рублей за сотку. Цена за месяц выросла на 8%», — следует из данных на сайте Restate.

За год стоимость участков выросла на 36 тысяч рублей за сотку. Также в Челябинской области выросли цены на коттеджи. В первой половине августа цены поднялись на 11% до 5 млн 106 тысяч рублей за объект.

Цены на земельные участки в коттеджных поселках за месяц выросли с 94 тысяч до 104 тысяч 126 рублей за сотку
Цены на земельные участки в коттеджных поселках за месяц выросли с 94 тысяч до 104 тысяч 126 рублей за сотку
Фото:

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В Челябинске с июля 2024 года по август цены на земельные участки в коттеджных поселках выросли на 8% с 94 тысяч до 104 тысяч 126 рублей за сотку. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске на данный момент стоимость земельных участков составляет 104 тысячи 126 рублей за сотку. Цена за месяц выросла на 8%», — следует из данных на сайте Restate. За год стоимость участков выросла на 36 тысяч рублей за сотку. Также в Челябинской области выросли цены на коттеджи. В первой половине августа цены поднялись на 11% до 5 млн 106 тысяч рублей за объект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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