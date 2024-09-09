В Челябинске с июля 2024 года по август цены на земельные участки в коттеджных поселках выросли на 8% с 94 тысяч до 104 тысяч 126 рублей за сотку. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске на данный момент стоимость земельных участков составляет 104 тысячи 126 рублей за сотку. Цена за месяц выросла на 8%», — следует из данных на сайте Restate.
За год стоимость участков выросла на 36 тысяч рублей за сотку. Также в Челябинской области выросли цены на коттеджи. В первой половине августа цены поднялись на 11% до 5 млн 106 тысяч рублей за объект.
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