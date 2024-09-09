Росприроднадзор накажет ЧМК за загрязнение воздуха в Челябинске

Росприроднадзор накажет Челябинский металлургический комбинат за загрязнение атмосферы. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
«Специалисты Росприроднадзора осмотрели промплощадку „ЧМК“, изучили документацию, провели отбор проб. Результаты их исследований показали превышение ПДК вредных веществ в выбросах. Обязали руководство „Челябинского металлургического комбината“ устранить нарушения. Юридическое и должностные лица будут привлечены к ответственности», — уточнили в пресс-службе.
Как добавили в пресс-службе, проверка была призвана проконтролировать исполнение мер по снижению выбросов в воздух, предусмотренного планом по достижению квот. Результаты проверки показали, что выполнить мероприятия по достижению квот выбросов загрязняющих веществ предприятию удалось, но снизить их фактическое количество — нет.
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