Росприроднадзор накажет ЧМК за загрязнение воздуха в Челябинске

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Результаты исследований показали превышение ПДК вредных веществ в выбросах
Результаты исследований показали превышение ПДК вредных веществ в выбросах Фото:

Росприроднадзор накажет Челябинский металлургический комбинат за загрязнение атмосферы. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

«Специалисты Росприроднадзора осмотрели промплощадку „ЧМК“, изучили документацию, провели отбор проб. Результаты их исследований показали превышение ПДК вредных веществ в выбросах. Обязали руководство „Челябинского металлургического комбината“ устранить нарушения. Юридическое и должностные лица будут привлечены к ответственности», — уточнили в пресс-службе.

Как добавили в пресс-службе, проверка была призвана проконтролировать исполнение мер по снижению выбросов в воздух, предусмотренного планом по достижению квот. Результаты проверки показали, что выполнить мероприятия по достижению квот выбросов загрязняющих веществ предприятию удалось, но снизить их фактическое количество — нет.

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Росприроднадзор накажет Челябинский металлургический комбинат за загрязнение атмосферы. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. «Специалисты Росприроднадзора осмотрели промплощадку „ЧМК“, изучили документацию, провели отбор проб. Результаты их исследований показали превышение ПДК вредных веществ в выбросах. Обязали руководство „Челябинского металлургического комбината“ устранить нарушения. Юридическое и должностные лица будут привлечены к ответственности», — уточнили в пресс-службе. Как добавили в пресс-службе, проверка была призвана проконтролировать исполнение мер по снижению выбросов в воздух, предусмотренного планом по достижению квот. Результаты проверки показали, что выполнить мероприятия по достижению квот выбросов загрязняющих веществ предприятию удалось, но снизить их фактическое количество — нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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