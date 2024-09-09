В КВН рассказали, когда россияне смогут попрощаться с Масляковым

Гражданская панихида прощания с Масляковым пройдет 11 сентября в Планете КВН
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Панихида прощания с ведущим КВН Александром Масляковым пройдет 11 сентября и будет длиться четыре часа, сообщили в "Международном союзе КВН"
Панихида прощания с ведущим КВН Александром Масляковым пройдет 11 сентября и будет длиться четыре часа, сообщили в "Международном союзе КВН" Фото:
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Скончался ведущий КВН Александр Масляков

Гражданская панихида прощания с руководителем и ведущим КВН Александром Масляковым пройдет 11 сентября с 10:00 до 14:00 в Планете КВН. Об этом сообщили в «Международном союзе КВН».

«С 10:00 до 14:00 [11 сентября] в Планете КВН пройдет гражданская панихида прощания с Александром Васильевичем», — заявили в группе ВКонтакте «Международный союз КВН». В этот же день пройдут похороны телеведущего на Новодевичьем кладбище. 

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Гражданская панихида прощания с руководителем и ведущим КВН Александром Масляковым пройдет 11 сентября с 10:00 до 14:00 в Планете КВН. Об этом сообщили в «Международном союзе КВН». «С 10:00 до 14:00 [11 сентября] в Планете КВН пройдет гражданская панихида прощания с Александром Васильевичем», — заявили в группе ВКонтакте «Международный союз КВН». В этот же день пройдут похороны телеведущего на Новодевичьем кладбище. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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