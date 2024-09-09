В КВН рассказали, когда россияне смогут попрощаться с Масляковым

Панихида прощания с ведущим КВН Александром Масляковым пройдет 11 сентября и будет длиться четыре часа, сообщили в "Международном союзе КВН"
новость из сюжетаСкончался ведущий КВН Александр Масляков
Гражданская панихида прощания с руководителем и ведущим КВН Александром Масляковым пройдет 11 сентября с 10:00 до 14:00 в Планете КВН. Об этом сообщили в «Международном союзе КВН».
«С 10:00 до 14:00 [11 сентября] в Планете КВН пройдет гражданская панихида прощания с Александром Васильевичем», — заявили в группе ВКонтакте «Международный союз КВН». В этот же день пройдут похороны телеведущего на Новодевичьем кладбище.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.