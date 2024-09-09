Спасатели ХМАО ищут мужчину, ушедшего из общежития «Лукойла» в лес

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спасатели ХМАО ищут мужчину, ушедшего в лес из общежития "Лукойла"
Спасатели ХМАО ищут мужчину, ушедшего в лес из общежития "Лукойла" Фото:

Спасатели ведут поиски мужчины, который потерялся около поселка Каменное Октябрьского района ХМАО. Он ушел из общежития «Лукойла» в лес и пропал.

«Спасатели выезжали в район поселка Каменное по сообщению: в лесном массиве потерялся мужчина. Обследовали участок автомобильной дороги от общежития „Лукойл“ до п. Каменное протяженностью 10 километров и прилегающий лесной массив», — сообщил «Центроспас-Югория» на официальном сайте.

За помощью к спасателям обратился друг пропавшего. В поиске участвовали сотрудники полиции. Мужчину найти не удалось.

 Ранее URA.RU писало, что в Сургуте  пропал вахтовик из Башкирии. Он вышел из общежития на проспекте Набережный, пошел на работу и по дороге пропал.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спасатели ведут поиски мужчины, который потерялся около поселка Каменное Октябрьского района ХМАО. Он ушел из общежития «Лукойла» в лес и пропал. «Спасатели выезжали в район поселка Каменное по сообщению: в лесном массиве потерялся мужчина. Обследовали участок автомобильной дороги от общежития „Лукойл“ до п. Каменное протяженностью 10 километров и прилегающий лесной массив», — сообщил «Центроспас-Югория» на официальном сайте. За помощью к спасателям обратился друг пропавшего. В поиске участвовали сотрудники полиции. Мужчину найти не удалось.  Ранее URA.RU писало, что в Сургуте  пропал вахтовик из Башкирии. Он вышел из общежития на проспекте Набережный, пошел на работу и по дороге пропал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...