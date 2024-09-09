Спасатели ХМАО ищут мужчину, ушедшего из общежития «Лукойла» в лес

Спасатели ведут поиски мужчины, который потерялся около поселка Каменное Октябрьского района ХМАО. Он ушел из общежития «Лукойла» в лес и пропал.
«Спасатели выезжали в район поселка Каменное по сообщению: в лесном массиве потерялся мужчина. Обследовали участок автомобильной дороги от общежития „Лукойл“ до п. Каменное протяженностью 10 километров и прилегающий лесной массив», — сообщил «Центроспас-Югория» на официальном сайте.
За помощью к спасателям обратился друг пропавшего. В поиске участвовали сотрудники полиции. Мужчину найти не удалось.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте пропал вахтовик из Башкирии. Он вышел из общежития на проспекте Набережный, пошел на работу и по дороге пропал.
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