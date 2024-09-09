Прокуроры пришли к главе Екатеринбурга с большой ревизией, под угрозой все его замы

В администрации Екатеринбурга стартовала прокурорская проверка

09 сентября 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Последнюю подобную проверку Алексей Орлов и его замы переживали в конце 2023-го Фото: Размик Закарян © URA.RU Прокуратура начала большую проверку в мэрии Екатеринбурга, которая может грозить административными взысканиями заместителям главы города Алексея Орлова. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. «Проверка стартовала 9 сентября. Надзорное ведомство интересует, как организована работа с обращениями граждан по вопросам СВО (прежде всего помощь семьям). Известно, что очень много отписок, на которых стоят автографы вице-мэров, поэтому смело можно ожидать, что отдельные руководители будут привлечены к административной ответственности. А для муниципального служащего это очень „больно“, поскольку может привести к дисквалификации», — описал ситуацию собеседник. По его данным, ревизия продлится месяц. В свердловской прокуратуре обещали предоставить официальный комментарий по теме позднее. Последняя сопоставимая по масштабам проверка проходила в администрации в конце 2023 года. Тогда прокуратура изучала, как организована работа чиновников в сфере уличной торговли, применяются ли коррупционные схемы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура начала большую проверку в мэрии Екатеринбурга, которая может грозить административными взысканиями заместителям главы города Алексея Орлова. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. «Проверка стартовала 9 сентября. Надзорное ведомство интересует, как организована работа с обращениями граждан по вопросам СВО (прежде всего помощь семьям). Известно, что очень много отписок, на которых стоят автографы вице-мэров, поэтому смело можно ожидать, что отдельные руководители будут привлечены к административной ответственности. А для муниципального служащего это очень „больно“, поскольку может привести к дисквалификации», — описал ситуацию собеседник. По его данным, ревизия продлится месяц. В свердловской прокуратуре обещали предоставить официальный комментарий по теме позднее. Последняя сопоставимая по масштабам проверка проходила в администрации в конце 2023 года. Тогда прокуратура изучала, как организована работа чиновников в сфере уличной торговли, применяются ли коррупционные схемы.