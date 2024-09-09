Прокуроры пришли к главе Екатеринбурга с большой ревизией, под угрозой все его замы

В администрации Екатеринбурга стартовала прокурорская проверка
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония открытия Кубка мира «Кубок Главы Екатеринбурга» по бильярдному спорту. Екатеринбург, орлов алексей
Последнюю подобную проверку Алексей Орлов и его замы переживали в конце 2023-го Фото:

Прокуратура начала большую проверку в мэрии Екатеринбурга, которая может грозить административными взысканиями заместителям главы города Алексея Орлова. Об этом URA.RU рассказал информированный источник.

«Проверка стартовала 9 сентября. Надзорное ведомство интересует, как организована работа с обращениями граждан по вопросам СВО (прежде всего помощь семьям). Известно, что очень много отписок, на которых стоят автографы вице-мэров, поэтому смело можно ожидать, что отдельные руководители будут привлечены к административной ответственности. А для муниципального служащего это очень „больно“, поскольку может привести к дисквалификации», — описал ситуацию собеседник.

По его данным, ревизия продлится месяц. В свердловской прокуратуре обещали предоставить официальный комментарий по теме позднее.

Последняя сопоставимая по масштабам проверка проходила в администрации в конце 2023 года. Тогда прокуратура изучала, как организована работа чиновников в сфере уличной торговли, применяются ли коррупционные схемы.

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Прокуратура начала большую проверку в мэрии Екатеринбурга, которая может грозить административными взысканиями заместителям главы города Алексея Орлова. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. «Проверка стартовала 9 сентября. Надзорное ведомство интересует, как организована работа с обращениями граждан по вопросам СВО (прежде всего помощь семьям). Известно, что очень много отписок, на которых стоят автографы вице-мэров, поэтому смело можно ожидать, что отдельные руководители будут привлечены к административной ответственности. А для муниципального служащего это очень „больно“, поскольку может привести к дисквалификации», — описал ситуацию собеседник. По его данным, ревизия продлится месяц. В свердловской прокуратуре обещали предоставить официальный комментарий по теме позднее. Последняя сопоставимая по масштабам проверка проходила в администрации в конце 2023 года. Тогда прокуратура изучала, как организована работа чиновников в сфере уличной торговли, применяются ли коррупционные схемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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