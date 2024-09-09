Ставленник депутата думы ХМАО и заведующая детсадом стали депутатами в Мегионе

Ставленник депутата думы ХМАО Алексея Андреева (руководит АО «ДСК „Автобан“ — прим. URA.RU) Сергей Благородов и заведующая детсадом „Югорка“ Светлана Власова стали депутатами думы Мегиона. Оба единоросса стали победителями предварительного голосования партии „Единая Россия“. Предварительные итоги опубликованы на портале ГАС „Выборы“ и telegram-канале окружного избиркома.
«Дополнительные выборы депутатов Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатным избирательным округам. Одномандатный избирательный округ № 10 — Благородов Сергей Васильевич (ЕР) — 35,69%. Одномандатный избирательный округ № 12 — Власова Светлана Валентиновна (ЕР) — 66,67%», — указано в публикации.
По данным портала, основную конкуренцию единороссам на довыборах составили представители партии «Новые люди». На обоих избирательных округах кандидаты от этой партии Павел Дешин и Курбан Валиев заняли второе место. При этом, если у бюджетницы Власовой, которую продвигал лично мэр Мегиона Алексей Петриченко, значительный разрыв с конкурентом Валиевым — больше 50%, то у Благородова и его основного соперника Дешина — менее 10% (34 голоса). «Новые люди» в Мегионе значительно усилились, когда местное отделение слилось с бывшими коммунистами, которые откололись от партии в результате конфликта в окружном отделении.
Благородов руководит благотворительным фондом местных сообществ «Мы вместе». Его учредителями с 4 июля 2014 по 30 апреля 2016 были депутат Андреев и первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов.
Ранее URA..RU писало, что Благородов и Власова победили на праймериз ЕР. Мегион считается опорным городом депутата думы ХМАО Андреева.
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