Виновника ищут (архивное фото)
Вечером 9 сентября на Екатеринбургской кольцевой автодороге столкнулись «Рено Логан», грузовик «Рено» и «Ниссан Премьера». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону.
«Водитель „Ниссан“, спровоцировавший автомобильную аварию, скрылся с места происшествия, сотрудниками Госавтоинспекции ведутся розыскные мероприятия по его установлению», — следует из сообщения. Водитель «Рено Логан» с травмами доставлен в ГАУЗ СО «Березовской ЦГБ» для оказания медицинской помощи.
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