В Екатеринбурге произошло тройное ДТП, водитель сбежал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Весна опять пришла. Челябинск, знак аварийной остановки, дтп, авария, дорожно-транспортное происшествие
Виновника ищут (архивное фото) Фото:

Вечером 9 сентября на Екатеринбургской кольцевой автодороге столкнулись «Рено Логан», грузовик «Рено» и «Ниссан Премьера». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону.

«Водитель „Ниссан“, спровоцировавший автомобильную аварию, скрылся с места происшествия, сотрудниками Госавтоинспекции ведутся розыскные мероприятия по его установлению», — следует из сообщения. Водитель «Рено Логан» с травмами доставлен в ГАУЗ СО «Березовской ЦГБ» для оказания медицинской помощи.

Фото:
Фото:

Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечером 9 сентября на Екатеринбургской кольцевой автодороге столкнулись «Рено Логан», грузовик «Рено» и «Ниссан Премьера». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону. «Водитель „Ниссан“, спровоцировавший автомобильную аварию, скрылся с места происшествия, сотрудниками Госавтоинспекции ведутся розыскные мероприятия по его установлению», — следует из сообщения. Водитель «Рено Логан» с травмами доставлен в ГАУЗ СО «Березовской ЦГБ» для оказания медицинской помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...