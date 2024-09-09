Алаудинов представил свою версию драки с участием чеченцев в Анапе

Командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о причинах инцидента с участием чеченцев в Анапе. Этой теме генерал-майор посвятил 20-минутный видеоролик, где изложил свое видение причин конфликта. По его словам, драке предшествовала попытка уроженцев Чечни познакомиться с девушками, посетившими местное кафе.
«Однако на проявленное вполне нормальное внимание молодых людей одна из девушек начала нецензурно выражаться вслед и оскорблять ребят по национальному признаку, добавив, что „если бы здесь был ее парень, находящийся на СВО, то он бы положил вас, чеченцев, здесь“», — рассказал Алаудинов в своем telegram-канале. Данное сообщение стало вырезкой из 20-минутного видео, опубликованного командиром «Ахмата».
По словам Алаудинова, в ответ на претензии один из участников конфликта Зелимхан Заурбеков спросил, с чего чеченцам пугаться подобного, на что девушка сказала: «Видела я ваши войска „Тик-Тока“». Конфликт обострился, когда в спор между девушками и чеченцами вмешались два аниматора и первыми прибегли к насилию, сообщил генерал-майор.
О конфликте в кафе Анапы стало известно из сообщения telegram-каналов. Тогда сообщалось о драке мигрантов с мужчинами, защитившими девушек. Инцидент произошел возле кафе «Клим» в российском курортном городе. Как рассказали каналу пострадавшие, они отдыхали вшестером — четверо девушек и двое парней. На кадрах видно, как мужчины набросилась на компанию и начали избивать кулаками. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК хулиганство.
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