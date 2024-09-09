Умер бывший начальник (в 1994—2004 годах) Уральского юридического института МВД России Владимир Демин. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.
«9 сентября на 82 году жизни скоропостижно скончался генерал-майор милиции в отставке Демин Владимир Александрович» — говорится в сообщении. Демин прошел путь от командира взвода до начальника управления внутренних дел Свердловского облисполкома. В 1994 году он возглавил Екатеринбургскую высшую школу МВД России — будущий Уральский юридический институт.
Демин входил в состав Совета ректоров Свердловской области. Был отмечен государственными и ведомственными наградами, среди которых орден Почета. Имел почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».
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