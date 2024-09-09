Умер легендарный генерал МВД из Екатеринбурга. Фото

Скончался экс-глава УрЮИ МВД Демин
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Прощание и похороны Игоря Маевского. Екатеринбург , смерть, траур, гвоздики, скорбь, прощание, цветы, утрата
Владимир Демин скончался на 82 году жизни Фото:

Умер бывший начальник (в 1994—2004 годах) Уральского юридического института МВД России Владимир Демин. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

«9 сентября на 82 году жизни скоропостижно скончался генерал-майор милиции в отставке Демин Владимир Александрович» — говорится в сообщении. Демин прошел путь от командира взвода до начальника управления внутренних дел Свердловского облисполкома. В 1994 году он возглавил Екатеринбургскую высшую школу МВД России — будущий Уральский юридический институт.

Демин входил в состав Совета ректоров Свердловской области. Был отмечен государственными и ведомственными наградами, среди которых орден Почета. Имел почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Информации о дате и месте прощания с Деминым пока нет
Информации о дате и месте прощания с Деминым пока нет
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Умер бывший начальник (в 1994—2004 годах) Уральского юридического института МВД России Владимир Демин. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения. «9 сентября на 82 году жизни скоропостижно скончался генерал-майор милиции в отставке Демин Владимир Александрович» — говорится в сообщении. Демин прошел путь от командира взвода до начальника управления внутренних дел Свердловского облисполкома. В 1994 году он возглавил Екатеринбургскую высшую школу МВД России — будущий Уральский юридический институт. Демин входил в состав Совета ректоров Свердловской области. Был отмечен государственными и ведомственными наградами, среди которых орден Почета. Имел почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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