Водитель не увидел мотоцикл
Вечером 9 сентября на ул. Белинского, 222 столкнулись мотоцикл Kawasaki и автомобиль Volkswagen Polo, брендированный такси. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Водитель Volkswagen двигался по улице Белинского и решил развернуться с правого ряда. Он не заметил ехавший за ним мотоцикл, который врезался в заднее левое крыло машины», — рассказывают свидетели ДТП.
В результате падения девушка-байкерша сломала ключицу. На реанимобиле ее доставили в 24-ю горбольницу.
ДТП произошло во время разворота автомобиля
Водитель не заметил мотоцикл
Байкершу госпитализировали
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