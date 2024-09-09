09 сентября 2024

В Екатеринбурге байкерша влетела в такси, на месте реанимация. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальные учения Центра медицины катастроф. Свердловская область , мотоциклы мчс
Водитель не увидел мотоцикл Фото:

Вечером 9 сентября на ул. Белинского, 222 столкнулись мотоцикл Kawasaki и автомобиль Volkswagen Polo, брендированный такси. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Водитель Volkswagen двигался по улице Белинского и решил развернуться с правого ряда. Он не заметил ехавший за ним мотоцикл, который врезался в заднее левое крыло машины», — рассказывают свидетели ДТП.

В результате падения девушка-байкерша сломала ключицу. На реанимобиле ее доставили в 24-ю горбольницу.

ДТП произошло во время разворота автомобиля
ДТП произошло во время разворота автомобиля
Фото:

Водитель не заметил мотоцикл
Водитель не заметил мотоцикл
Фото:
Байкершу госпитализировали
Байкершу госпитализировали
Фото:

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Вечером 9 сентября на ул. Белинского, 222 столкнулись мотоцикл Kawasaki и автомобиль Volkswagen Polo, брендированный такси. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Водитель Volkswagen двигался по улице Белинского и решил развернуться с правого ряда. Он не заметил ехавший за ним мотоцикл, который врезался в заднее левое крыло машины», — рассказывают свидетели ДТП. В результате падения девушка-байкерша сломала ключицу. На реанимобиле ее доставили в 24-ю горбольницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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