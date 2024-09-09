09 сентября 2024

Скандального продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали

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У Вайнштейна могут быть проблемы с сердцем
У Вайнштейна могут быть проблемы с сердцем Фото:

Осужденный по делу о домогательствах американский кинопродюсер Харви Вайнштейн был экстренно госпитализирован в Нью-Йорке для операции на сердце, сообщает телеканал ABC. По информации источника, Вайнштейн ощутил боли в груди, после чего был доставлен в больницу.

«Вайнштейна срочно доставили в больницу „Бельвью“ вследствие некоторых медицинских проблем... Мы можем подтвердить, что сегодня господина Вайнштейна обследовали и что ему провели операцию на сердце, однако не можем дать никаких других комментариев», — заявили представители Вайнштейна, их слова приводит ABC.

Ранее Вайнштейн был осужден на длительные сроки за изнасилование и принуждение к сексу. В апреле 2024 года апелляционный суд штата Нью-Йорк указал на возможные нарушения в ходе процесса 2020 года и рекомендовал провести новое разбирательство.

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Осужденный по делу о домогательствах американский кинопродюсер Харви Вайнштейн был экстренно госпитализирован в Нью-Йорке для операции на сердце, сообщает телеканал ABC. По информации источника, Вайнштейн ощутил боли в груди, после чего был доставлен в больницу. «Вайнштейна срочно доставили в больницу „Бельвью“ вследствие некоторых медицинских проблем... Мы можем подтвердить, что сегодня господина Вайнштейна обследовали и что ему провели операцию на сердце, однако не можем дать никаких других комментариев», — заявили представители Вайнштейна, их слова приводит ABC. Ранее Вайнштейн был осужден на длительные сроки за изнасилование и принуждение к сексу. В апреле 2024 года апелляционный суд штата Нью-Йорк указал на возможные нарушения в ходе процесса 2020 года и рекомендовал провести новое разбирательство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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