Скандального продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали

Осужденный по делу о домогательствах американский кинопродюсер Харви Вайнштейн был экстренно госпитализирован в Нью-Йорке для операции на сердце, сообщает телеканал ABC. По информации источника, Вайнштейн ощутил боли в груди, после чего был доставлен в больницу.
«Вайнштейна срочно доставили в больницу „Бельвью“ вследствие некоторых медицинских проблем... Мы можем подтвердить, что сегодня господина Вайнштейна обследовали и что ему провели операцию на сердце, однако не можем дать никаких других комментариев», — заявили представители Вайнштейна, их слова приводит ABC.
Ранее Вайнштейн был осужден на длительные сроки за изнасилование и принуждение к сексу. В апреле 2024 года апелляционный суд штата Нью-Йорк указал на возможные нарушения в ходе процесса 2020 года и рекомендовал провести новое разбирательство.
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