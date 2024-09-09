Больше 70 бесхозных артиллерийских снарядов обнаружили военнослужащие в Богдановиче (Свердловская область). Об этом сообщает пресс-служба Уральского округа войск Росгвардии.
«В Богдановиче следовавшие по маршруту патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили в нежилом массиве на улице Чапаева подозрительные предметы. Внешне похожие на боеприпасы», — описали ситуацию в ведомстве.
Территория с опасной находкой была оцеплена. На место вызвали специалистов-взрывотехников ОМОН «Малахит». Они установили, что 100-миллиметровые снаряды не имеют взрывчатого вещества и взрывателя. На всех присутствовала сильная коррозия. Боеприпасы передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
Ржавые снаряды лежали на земле
Фото: Управление федеральной службы войск национальной гвардии по Свердловской области
Угрозу жизни снаряды не представляли
Фото: Управление федеральной службы войск национальной гвардии по Свердловской области
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Больше 70 бесхозных артиллерийских снарядов обнаружили военнослужащие в Богдановиче (Свердловская область). Об этом сообщает пресс-служба Уральского округа войск Росгвардии. «В Богдановиче следовавшие по маршруту патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили в нежилом массиве на улице Чапаева подозрительные предметы. Внешне похожие на боеприпасы», — описали ситуацию в ведомстве. Территория с опасной находкой была оцеплена. На место вызвали специалистов-взрывотехников ОМОН «Малахит». Они установили, что 100-миллиметровые снаряды не имеют взрывчатого вещества и взрывателя. На всех присутствовала сильная коррозия. Боеприпасы передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.