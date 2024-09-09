09 сентября 2024

В Богдановиче нашли гору бесхозных снарядов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Место падения бпла на Карамышевской набережной недалеко от ГКБ №67. Москва, росгвардия
Снаряды нашли в Богдановиче Фото:

Больше 70 бесхозных артиллерийских снарядов обнаружили военнослужащие в Богдановиче (Свердловская область). Об этом сообщает пресс-служба Уральского округа войск Росгвардии.

«В Богдановиче следовавшие по маршруту патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили в нежилом массиве на улице Чапаева подозрительные предметы. Внешне похожие на боеприпасы», — описали ситуацию в ведомстве.

Территория с опасной находкой была оцеплена. На место вызвали специалистов-взрывотехников ОМОН «Малахит». Они установили, что 100-миллиметровые снаряды не имеют взрывчатого вещества и взрывателя. На всех присутствовала сильная коррозия. Боеприпасы передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

Ржавые снаряды лежали на земле
Ржавые снаряды лежали на земле
Фото:
Угрозу жизни снаряды не представляли
Угрозу жизни снаряды не представляли
Фото:

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Больше 70 бесхозных артиллерийских снарядов обнаружили военнослужащие в Богдановиче (Свердловская область). Об этом сообщает пресс-служба Уральского округа войск Росгвардии. «В Богдановиче следовавшие по маршруту патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили в нежилом массиве на улице Чапаева подозрительные предметы. Внешне похожие на боеприпасы», — описали ситуацию в ведомстве. Территория с опасной находкой была оцеплена. На место вызвали специалистов-взрывотехников ОМОН «Малахит». Они установили, что 100-миллиметровые снаряды не имеют взрывчатого вещества и взрывателя. На всех присутствовала сильная коррозия. Боеприпасы передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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