09 сентября 2024

РЕН ТВ: в Оренбуржье из-за прорыва нефтепровода погибло два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время работ на нефтепроводе начался пожар, сообщает РЕН ТВ
Во время работ на нефтепроводе начался пожар, сообщает РЕН ТВ Фото:

В Оренбургской области во время прорыва и пожара на нефтепроводе погибли два человека. Инцидент случился в ходе сварочных работ недалеко от поселка Гаршино, сообщает источник РЕН ТВ.

«В результате (прорыва нефтепровода — прим. URA.RU) пострадало пять человек. Из них погибли двое», — приводит слова источника телеканал.

Информация о случившемся и обстоятельствах происшествия уточняются. Следственные органы проводят необходимые мероприятия для выяснения всех фактов ЧП.

URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по Оренбургской области. Ответ ожидается.

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В Оренбургской области во время прорыва и пожара на нефтепроводе погибли два человека. Инцидент случился в ходе сварочных работ недалеко от поселка Гаршино, сообщает источник РЕН ТВ. «В результате (прорыва нефтепровода — прим. URA.RU) пострадало пять человек. Из них погибли двое», — приводит слова источника телеканал. Информация о случившемся и обстоятельствах происшествия уточняются. Следственные органы проводят необходимые мероприятия для выяснения всех фактов ЧП. URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по Оренбургской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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