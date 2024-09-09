РЕН ТВ: в Оренбуржье из-за прорыва нефтепровода погибло два человека

Во время работ на нефтепроводе начался пожар, сообщает РЕН ТВ
В Оренбургской области во время прорыва и пожара на нефтепроводе погибли два человека. Инцидент случился в ходе сварочных работ недалеко от поселка Гаршино, сообщает источник РЕН ТВ.
«В результате (прорыва нефтепровода — прим. URA.RU) пострадало пять человек. Из них погибли двое», — приводит слова источника телеканал.
Информация о случившемся и обстоятельствах происшествия уточняются. Следственные органы проводят необходимые мероприятия для выяснения всех фактов ЧП.
URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по Оренбургской области. Ответ ожидается.
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