09 сентября 2024

Губернатор Богомаз: Брянская область подверглась массированной атаке БПЛА

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Богомаз призвал местных жителей быть бдительными
Богомаз призвал местных жителей быть бдительными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Брянская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силы ПВО успешно отражают нападение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области... Силами ПВО Минобороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал Богомаз в своем официальном telegram-канале, подчеркнув эффективность действий военных.

Губернатор также призвал жителей региона оставаться бдительными. Он попросил соблюдать все необходимые меры безопасности в связи с текущей ситуацией.

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Брянская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силы ПВО успешно отражают нападение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области... Силами ПВО Минобороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал Богомаз в своем официальном telegram-канале, подчеркнув эффективность действий военных. Губернатор также призвал жителей региона оставаться бдительными. Он попросил соблюдать все необходимые меры безопасности в связи с текущей ситуацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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