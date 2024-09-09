Губернатор Богомаз: Брянская область подверглась массированной атаке БПЛА

Брянская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силы ПВО успешно отражают нападение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области... Силами ПВО Минобороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал Богомаз в своем официальном telegram-канале, подчеркнув эффективность действий военных.
Губернатор также призвал жителей региона оставаться бдительными. Он попросил соблюдать все необходимые меры безопасности в связи с текущей ситуацией.
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