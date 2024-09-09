У арестованного за взятку военкома Москвы нашли дорогую недвижимость

Следствие нашло дорогую недвижимость у арестованного за взятки военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева. Об этом свидетельствуют судебные документы, полученные РИА Новости.
«Тригилев имеет действующий заграничный паспорт. В собственности находятся дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества», — указывается в материалах дела, содержание которых приводит РИА Новости.
Следствие установило, что с ноября 2022 года по июнь 2023 года Сергей Тригилев вместе с начальником отделения подготовки и призыва Игорем Титовцем и врачом-терапевтом по фамилии Аксенова. Они действовали в составе организованной группы, получали взятки за освобождение от срочной службы в армии по состоянию здоровья.
Замоскворецкий райсуд Москвы арестовал Тригилева в июле текущего года, ему предъявлены обвинения в трех эпизодах получения взяток. По закону обвиняемому может грозить до 12 лет лишения свободы.
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