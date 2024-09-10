Россиянам напомнили о грядущем повышении зарплат в октябре

Доцент Иванова-Швец: осенью повысят зарплаты двум миллионам россиян

Октябрьская индексация зарплат уже стала традицией для бюджетников (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Индексация зарплат в октябре уже стала традиционной для бюджетников. В этом году она коснется двух миллионов россиян, сообщила доцент Российского экономический университет (РЭУ) имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Октябрьская индексация зарплат уже стала традицией для бюджетников. В этом году она сохранится — повышение получат около двух миллионов человек», — сообщила Иванова-Швец в интервью агентству «Прайм».

С 1 октября на 5,1% увеличится зарплата у сотрудников, работодателем которых является государство, а организация финансируется из федерального бюджета. Повышение коснется работников вузов, школ, медицинской, научной сферы, добавила эксперт.

В Госдуме ранее рассказали о планах повысить МРОТ до 30 тысяч рублей с 1 января 2025 года. Сегодня показатель находится на уровне 19 242 рубля. Резкий рост размера минимальной оплаты труда может ускорить инфляцию, говорят эксперты. Планируемые изменения напрямую коснутся около 4,2 миллионов человек, пишет RT.